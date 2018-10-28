۱۱ نفر گرفتار در دره آسته اسفراین نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سارمی اظهار کرد: صبح امروز یک شنبه، گرفتارشدن ۱۱ نفر از بومیان منطقه دهنه اجاق دره آسته در وضعیت جوی نامناسب شهرستان گزارش شد.

وی افزود: در پی دریافت این خبر، یک تیم عملیاتی واکنش سریع هلال احمر شهرستان اسفراین عازم منطقه شدند و به جست و جو برای یافتن محل دقیق مفقودان پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر اسفراین بیان کرد: پس از طی مسافتی چند کیلومتری تیم عملیات امداد و نجات موفق به یافتن مفقودان شد.

سارمی گفت: امدادگران و نجاتگران ضمن اقدامات اولیه برای جلوگیری از سرمازدگی افراد گرفتار شده آنان را توسط خودروی جمعیت هلال احمر به محلی مناسب رسانده و این عملیات با موفقیت به پایان رسید.