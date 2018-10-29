تکمیل ورزشگاه تختی انزلی وظیفه شهرداری و شورای شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر انزلی در ساختمان شورای شهر برگزار شد.

رئیس شورای شهر انزلی در این جلسه با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) از برگزاری اجتماع بزرگ مردم انزلی در این روز خبر داد و اظهارکرد: تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر اتخاذ شده است.

امیر احمدی‌فرد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم شفافیت مسئولان با مردم، افزود: شهردار و پرسنل شهرداری انزلی در همین راستا در هر زمینه ‌ای که برای شهروندان این شهر ابهام وجود دارد باید شفاف سازی کنند.

احمدی‌فرد تأکید کرد: شورای اسلامی شهر انزلی نیز این آمادگی را دارد که در صورت پاسخگو نبودن شهرداری به ابهامات مردم این شهر پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه توجه به سلامتی و امنیت شهروندان یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها است، گفت: ایجاد فضاهای ورزش‌های همگانی، احداث پارک و اماکنی برای شور و نشاط اجتماعی با مورد توجه شهرداری قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر انزلی در ادامه با اشاره به اینکه از زمان فعالیت شورای چهارم تاکنون به احداث پارک در محلات انزلی توجه شده است، تصریح‌کرد: ارتقای کیفیت فضای پارک‌های محلی و ست‌های ورزشی باید در دستور کار شهرداری انزلی باشد.

وی به ظرفیت شهر انزلی در حوزه ورزشی و پرورش استعدادها و قهرمانان در رشته‌های مختلف ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از ورزشکاران یکی از مطالبات مردم انزلی است. به همین منظور شهرداری انزلی به از سرگیری فعالیت باشگاه‌ فرهنگی و ورزشی شهرداری انزلی اقدام کرده است.

احمدی‌فرد با بیان اینکه مطالبه‌گری در هر حوزه‌ای حق مردم است ولی برخی از این مطالبات باید از دستگاه متولی امر صورت گیرد، افزود: بسیاری از مردم انزلی خواستار تکمیل استادیوم تختی انزلی از شورا و شهرداری این شهر هستند در حالی که وظیفه ساخت اماکن ورزشی برعهده اداره ورزش و جوانان است.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری کارخانه کمپوست و آسفالت از سوی شهرداری انزلی، گفت: کارخانه کمپوست زیر نظر شهرداری در حال فعالیت بوده و لوله گذاری برای انتقال شیرابه‌های این کارخانه انجام و فضا نیز برای احداث تصفیه‌خانه در نظر گرفته شده است.