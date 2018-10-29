ترافیک در محور مهران به ایلام پرحجم و روان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ویژه ترافیک برگشت زائرین اربعین حسینی با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های امدادی و خدماتی با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی شروع شده است.

وی افزود: پیش بینی کردیم که اگر وضعیت ترافیک افزایش پیدا کند، جاده مهران به سمت ایلام و مسیر جاده ملکشاهی از سمت ایلام به مهران یک طرفه خواهد شد.

وی افزود: وضعیت ترافیک در محور مهران به ایلام هم اکنون پرحجم و روان است مشکل ترافیکی خاصی نداریم.

وی عنوان کرد: نکته قابل توجه، بیشترین ورود زائر از مرز مهران به سمت ایلام است، بنابراین بیشتر حجم ترافیک را در این مسیر خواهیم داشت به همین دلیل تمهیدات لازم اندیشیده شده است. حدود ۵ هزار نفر نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیر مهران به ایلام، چذابه، شلمچه، استان های خوزستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و لرستان حضور دارند تا زائرین با امنیت و سلامت کامل به وطن باز گردند.

وی ادامه داد: بر اساس تجربه سال های گذشته به زائرین توصیه می کنیم با حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند به ازای هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند و همه سرنشینان به خصوص سرنشینان عقب کمربند ایمنی را ببندند تا به سلامت به وطن باز گردند.