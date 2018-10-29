غفار محمدی در گفت‌و گوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلاتی درزمینه تعاونی‌های مرزنشین داریم، اظهار داشت: در تعاونی‌های مناطق مرزی زلزله‌زده در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی هیچ‌گونه خسارتی تاکنون ندادند و تسهیلاتی هم پرداخت نشده است.

وی بانک ها را مانع پرداخت‌ها دانست وافزود: با وجود دستور استاندار برای پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها همکاری نکردند و تاکنون خسارت ناشی از زلزله در مناطق مرزی به خوبی برآورد نشده است.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه گفت: جمعیت ساکنین شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه 400 هزار نفر است که برای 120 هزارسرپرست خانوار هم جهت واردات کالا و صادرات سوخت کارت صادر شده است.

وی بیان کرد: طی صدور بخشنامه‌ای در سال 95 مقرر شد سهمیه سوخت مرزنشینان استان در قالب تعاونی سوخت صادر شود اما تاکنون در این باره اقدامی انجام نشده با اینکه بارها با استاندار، وزیر کشور و امور مرزها مکاتبه شده است.

به گفته محمدی، این در حالی است که سایر استان‌های مرزی از سهمیه سوخت استفاده و سود لازم به مردم پرداخت شده اما کرمانشاه هنوز در کشمکش‌های دستگاه‌های دولتی و مدیریت استان قرار دارد.

وی افزود: با وجود نقص قانون مبنی بر انتخاب کارگزار با اولویت شرکت‌های تعاونی، کارگزاران را خارج از این شرکت‌های تعاونی انتخاب کردند به این تصمیم اعتراض کردیم چرا که اعضای تعاونی مرزنشین مردمانی هستند که در نقاط صفر مرزی امنیت را تامین می کنند.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه بیان کرد: برای حل این موضوع پیشنهاداتی دادیم که هنوز به علت عدم وجود گمرگات مرزی در سطح بازارهای رسمی عراق برای ترخیص کالاهای وارداتی از سوی ایران عملیاتی نشده، با وجود اینکه یکسال از صدور بخشنامه ابلاغ شده مبنی بر اجازه کوله‌بری کالاهای وارداتی از سه مرز شوشمی، شیخ صله و تیله کو می گذرد اما هنوز اجرایی نشده و زیرساخت ها هم آماده نشده است.