پلیس تا لحظه آخر در کنار زوار اربعین خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در ارتباط ویدئو کنفرانس با قرارگاه اربعین ناجا مستقر در شهر مهران از روند پیشرفت کارها در بحث اربعین ابراز رضایت و ابراز امیدواری کرد در مسیر برگشت زوار نیز همین روند ادامه یابد.

وی با بیان اینکه بحث برگشت زائران متفاوت تر از زمان رفت آنهاست، گفت: زائران در مدت حدود ۲۰ روز و به تدریج عازم کربلا شدند ولی به طور میانگین ظرف مدت ۴ تا ۵ روز عزم برگشت می کنند و همین کار را برای عوامل اجرایی از جمله پلیس سخت تر می کند.

سردار اشتری افزود: در این میان توجه به بحث امنیت زائران و خدمات رسانی شایسته به آن ها موضوع مهمی است که در دستور کار ماموران و عوامل اجرایی ناجا قرار دارد.

فرمانده ناجا یادآوری کرد: ممکن است زائران در هنگام بازگشت به علت خستگی نیاز بیشتری به دریافت خدمات داشته باشند از این رو خوب است تا با موکب داران صحبت شود تا موکب های خود را تا چندروز بعد از اربعین نیز برپا دارند.

وی همچنین بر تامین اتوبوس به تعداد کافی برای انتقال و تردد زائران تاکید کرد و گفت: با مدیریت فرماندهان انتظامی استان های ایلام و خوزستان و رایزنی و تعامل با دستگاه های مختلف نباید مشکلی در این خصوص ایجاد شود.

سردار اشتری همچنین خواستار ورود پلیس راه و راهور برای مدیریت خروج زائران که عمدتاً با خودروی شخصی به استان های خوزستان و ایلام سفر کرده اند شد و گفت: گشت های انتظامی و راهور نیز باید در جاده ها افزایش یابد.

فرمانده ناجا در عین حال بر افزایش گشت های موتوری و پیاده در سطح شهر مهران به خاطر تردد بیشتر زائران تاکید کرد و گفت: در شرایطی که ازدحام خودروها و ترافیک سنگین وجود دارد این بهترین کار می تواند باشد.

وی در پایان گفت: از آن جایی که ممکن است در اواخر هفته جاری شاهد بارش باران در شهر مهران باشیم تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری زائران و مدیریت سفر آن ها باید اندیشیده شود.