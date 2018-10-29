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۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۸

«ترامپ برزیل» برنده انتخابات ریاست جمهوری شد

«ترامپ برزیل» برنده انتخابات ریاست جمهوری شد

نامزد راستگرای افراطی که از وی با لقب «ترامپ برزیل» یاد می‎شود با کسب ۵۵.۲ آرا، پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آمریکای لاتین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «ژایر بولسونارو» نامزد راستگرای افراطی رقابت ریاست‌جمهوری برزیل، برنده دور دوم انتخابات در این کشور شد.

وی با کسب ۵۵.۲ آراء در برابر ۴۴.۸ درصد آرا «فرناندو حداد» از حزب چپگرای کارگر توانست در این انتخابات پیروز شود.

به‌این‌ترتیب، برزیل که در یک بازه زمانی ۱۳ ساله از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ میلادی، تحت کنترل نیروهای چپگرا بود، اکنون از سوی مردی اداره خواهد شد که به وی لقب «ترامپ برزیل» یا «ترامپ استوایی» را داده‌اند.

ژایر بولسونارو با وجود گرفتن مواضع تند و تیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی در برزیل، وعده برخورد قاطع با ناامنی و جرم و جنایت در این کشور را داده است. علاوه بر آن، این نظامی سابق به شهروندان قول داده است که در صورت به قدرت رسیدن، اجازه حمل سلاح گرم به همه را خواهد داد تا از خود در برابر گروه‌های مسلح تبهکار محفاظت کنند.

محکومیت لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین به اتهام فساد مالی و عدم اجازه دادگاه قانون اساسی به وی برای شرکت در انتخابات ضربه‌ای جدی به جریان‌های چپگرا و حتی میانه روی برزیل وارد کرد.

کد مطلب 4444400
مریم خرمایی

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