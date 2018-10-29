به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها در جبهه های مرزی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در نزدیکی جیزان را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، این حمله در منطقه «جبل النار» در نزدیکی جیزان اتفاق افتاده است.

به دنبال این عملیات تعدادی از مزدوران سعودی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، وقوع یک انفجار در شهر البیضاء به کشته شدن تعدادی از مزدوران سعودی منجر شد.