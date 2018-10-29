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۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۴

تحولات یمن؛

حمله توپخانه‌ای یمنی‌ها به متجاوزان در جیزان/ هلاکت چند مزدور

حمله توپخانه‌ای یمنی‌ها به متجاوزان در جیزان/ هلاکت چند مزدور

به دنبال عملیات توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه مزدوران سعودی در نزدیکی جیزان شماری از عناصر مزدور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها در جبهه های مرزی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در نزدیکی جیزان را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، این حمله در منطقه «جبل النار» در نزدیکی جیزان اتفاق افتاده است.

به دنبال این عملیات تعدادی از مزدوران سعودی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، وقوع یک انفجار در شهر البیضاء به کشته شدن تعدادی از مزدوران سعودی منجر شد.

کد مطلب 4444425

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