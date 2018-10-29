به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم الهی تبار اظهار داشت: ۱۳ آبان ماه نماد دفاع تمام قد مرجعیت از منافع ملی و مردم ایران بود که با ایستادگی امام راحل در مقابل لایحه کاپیتولاسیون رقم خورد.

وی با بیان اینکه اتفاقات روی داده در ۱۳ آبان ماه متجلی روح استکبارستیزی ملت ایران است، افزود: هر چند این حرکت از جانب عده‌ای نقد می شود اما باید توجه داشت که هر قضیه ای باید منصفانه و در ظرف زمانی خود قضاوت و سنجش شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم ایران هرگز کودتای آمریکا در سال ۱۳۳۲ وجنایات شاه علیه مردم را فراموش نمی کنند، گفت: امسال راهپیمایی ۱۳ آبان حساسیت خاصی دارد چرا که همه فشارها به این روز موکول شده و حتی برای آن روزشمار معکوس در سایت کاخ سفید قرار داده شد که نشان از جنگ روانی علیه ملت ایران دارد.

وی تصریح کرد: جنگ را آمریکا با خروج از توافق برجام آغاز کرده است و آن‌ها در ادعاهای خود مانند حقوق بشر صادق نیستند و نشانه آن هم اعمال تحریم علیه تامین مواد غذایی ملت ایران است و به دنبال منافع خودشان هستند.

الهی تبار با بیان اینکه بر تلاش دستگاه‌ها برای حضور حداکثری مردم و دانش آموزان در این راهپیمایی خاطرنشان کرد: حضور باشکوه در این راهپیمایی یک ضرورت ملی محسوب می شود که در مراودات بین المللی بسیار موثر خواهد بود و نشانه استقامت تاریخی ما در مقابل زور و استکبار است.

در برنامه های هفته کتاب همه دستگاه‌ها نقشآفرین باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته کتابخوانی اظهار داشت: باید در این هفته از فضاهای شهری و مجازی حداکثر استفاده را کرد و با استفاده از موضوع زلزله می توان در استان کار ملی در زمینه کتابخوانی انجام داد.

وی با بیان اینکه موضوع زلزله کرمانشاه می تواند فرصت تجلی برنامه ها باشد، افزود: در این هفته با معرفی خیرین و تجلیل از فعالان حوزه کتاب و مطالعه بحث فرهنگ‌سازی دنبال شود و دستگاههای دولتی نیز با به عهده گیری برنامه ها، مشارکت داشته باشند.

الهی تبار با اشاره مکلف بودن شهرداری ها در کمک به نهاد کتابخانه ها تاکید کرد: شهرداری ها هرسال نیم درصد از در آمدشان باید به این بحث اختصاص پیدا کند شهرداری کرمانشاه با رویه ای که در پیش گرفته به فرهنگ استان ضربه می زند.