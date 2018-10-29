تاکید نخست وزیر عراق بر ضرورت محافظت از امنیت مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق تاکید کرد که نیروهای حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق بوده و تمام این نیروها تحت فرماندهی واحد عمل می کنند.

وی در ادامه افزود: عراق پیروزی های بزرگی در جنگ علیه داعش و القاعده به دست آورده است اما همچنان با بقایای تروریستها می جنگد. ما از کشورهای دوست می خواهیم به عراق در جنگ علیه داعش کمک کنند.

عبدالمهدی تاکید کرد: عراق تنها از امنیت شهروندان خود حمایت نمی کند بلکه از امنیت تمام جهان حمایت می کند.

وی افزود: ما از نقش تاریخی فتوای مرجعیت در بسیج کردن ملت عراق برای کمک کردن به نیروهای مسلح قدردانی می کنیم. کمک نیروهای مسلح از جمله حشد شعبی، پیشمرگه و دیگر نیروها باعث شد در جنگ علیه داعش پیروز شویم.

عبدالمهدی همچنین از مقر فرماندهی عملیات مشترک عراق بازدید و بر ضرورت تضمین امنیت مرزهای مشترک با سوریه تاکید کرد.

وی در نشست امنیتی خود در خصوص طرح تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی نیز رایزنی کرد.