دار و ندار خادم نابینای عراقی سفره باز زوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک استکان چایی در کوی دلدار و در ۵۰ متری حرم اباعبدالله (ع) چه سعادتی باید باشد تا به آن برسی؛ آنجا که خستگی راه دور و دراز هم از تنت بیرون می‌رود و سبکبال می‌شوی.

حالا فکرش را بکنید که یک نفر تمام دار و ندارش که همین گاری اجاره‌ای و استکان‌های چایی روی آن است، به عشق خدمت به زوار روزهاست انتظار این دقایق و پذیرایی از مهمانان امام حسین(ع) و دیدن اشتیاق آنها را می‌کشد؛ سفره گسترده و بی‌ریایش چه لطفی باید داشته باشد.

محمدصالح از اهالی سعادتمند کربلاست که در کنار فرزندانش با آب و چایی در موکب کوچک و باصفایشان که عجیب به دل می‌نشیند از زوار پذیرایی می‌کند؛ او که روشن‌دل است می‌گوید خیلی با خودش فکر کرده که چکار کند تا در این ایام خداوند از وی راضی باشد و به پیشنهاد اقوامش پذیرایی از زوار را انتخاب می‌کند.

محمدصالح می‌گوید که وقتی ما نام خود را مسلمان می‌گذاریم باید ببینیم اسلام به ما چه گفته و به آن عمل کنیم؛ در روایات مختلف و سخنان ائمه بزرگوار بر زیارت اربعین بسیار تاکید شده که ثواب فراوانی دارد لذا با خودم فکر کردم که من که در کربلا هستم و هرلحظه بخواهم می‌توانم مرقد امام حسین (ع) را زیارت کنم پس در اربعین باید کاری بیشتر از قرائت زیارت عاشورا انجام دهم.

از یکسو نابیناست و کاری از دستش برنمی‌آمد و از سوی دیگر هم دلش بدجوری هوایی خدمت شده بود؛ همین بوده که با پیشنهاد آشنایان در جلوی هتل یکی از دوستانش با یک گاری اجاره‌ای بساط پذیرایی از زوار با آب و چایی را راه انداخته است.

این روشن‌دل کربلایی تنها هدفش را خشنودی خدا و ائمه اطهار (ع) و تنها خواسته‌اش را دعای زوار بیان می‌کرد و می‌گفت که هیچ کاری برای خدا سخت نیست، شاید با دعای یکی از همین زوار من هم بینا شدم.

از عشق و علاقه‌اش به مردم ایران هم گفت که ما مردم ایران را خیلی دوست داریم؛ در اخبار کشورهای خارجی می بینیم که سعی در تفرقه بین ما دارند؛ در حالی که دوستی ایران و عراق را می‌توانند در همین مراسم اربعین ببینند که در کنار هم به زیارت امام حسین (ع) می روند، امامی که نقطه وحدت ما مسلمین است.

وقتی در مورد آرزوی سفر به ایران و زیارت حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) صحبت می‌کرد اشک در چشمانش حلقه زده بود و با بغض گفت: شما به عنوان ایرانی به زوار هموطنتان بگویید که دعا کنند تا من هم به این آرزویم برسم.

از ارادتش به رهبر معظم انقلاب هم گفت که آقای خامنه‌ای را خیلی دوست داریم و سخنرانی و چهره ایشان را که می بینیم بسیار خوشحال می شویم؛ سلام مردم عراق را به ایشان برسانید.