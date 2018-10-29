آیت الله محمد حجتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اهمیت اربعین حسینی(ع) اظهار داشت: پیادهروی در اربعین بهترین فرصت برای درک معارف دینی و معرفی حرکت عاشورا به جهانیان است.
وی افزود: این پیادهروی اتحاد عظیمی بین مسلمانان جهان ایجاد کرده و موجب تقویت روحیه انقلابی و استکبارستیزی می شود.
امام جمعه موقت کرمانشاه بیان کرد: در این حرکت به دشمنان اسلام نشان میدهیم هیچ واهمهای از آنها به دل نداریم و با تمام توان در مقابل زیاده خواهی استکبار و ایادی دست نشانده آنها ایستادگی خواهیم کرد.
وی به تهدیدهای توخالی دشمنان اشاره کرد و گفت: این حضور درس وحدت و یکپارچگی مسلمانان را به جهان کفر مخابره می کند.
آیت الله حجتی مهمترین پیام این حرکت را وحدت بین مسلمانان عنوان کرد و گفت: دشمنان اسلام از همین حرکت وحدتآفرین هراس دارند.
امام جمعه موقت کرمانشاه یادآور شد: جوانان باید در این زیارت به دنبال خودسازی معنوی وتقویت باورهای دینی و اعتقادی باشند تا دشمنان اسلام را خوار و ذلیل کنند.
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