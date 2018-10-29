به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، با اشاره به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ ...»، بر لزوم حفظ آمادگی همه جانبه کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به دشمنانی که نظام ما در داخل و خارج دارد، باید روز به روز آمادگی خود را چه به لحاظ نظامی و دفاعی و چه به لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی ارتقا دهیم.

وی با بیان این که دشمنان برای ضربه زدن به این نظام و ملت، همه توان خود را به کار گرفته‌اند، افزود: دشمنان ما در سابق مدام دم از گزینه‌های روی میز می‌زدند و از گزینه نظامی سخن به میان می‌آوردند، اما امروز کلمه‌ای از گزینه نظامی نمی‌گویند چراکه اولا توانمندی‌های ما را می‌دانند و ثانیا این گزینه خریداری ندارد.

این مرجع تقلید تأکید کرد: دشمنان بدانند اگر به فکر تهاجم نظامی باشند ضربه سختی دریافت خواهند کرد.

وی روی آوردن دشمنان بویژه آمریکا به گزینه تحریم را به دلیل نا امیدی از گزینه نظامی ارزیابی و تصریح کرد: به عقیده ما آمریکا در این عرصه نیز شکست خواهد خورد و از تحریم طرفی نخواهد بست.

آیت الله مکارم شیرازی، تحریم را حربه افراد ضعیف و ناتوان خواند و گفت: تحریم در فضای بین الملل نیز برای آمریکا منفوریت ایجاد می‌کند و روزی معلوم خواهد شد که این تحریم‌ها چقدر به زیان خودشان بوده است؛ از سویی دیگر تحریم ایران برای خود غربی‌ها و شرکت هایشان نیز خسارت آفرین است.

وی با اشاره به دم زدن آمریکایی‌ها از سیزده آبان و اعمال تحریم‌های جدید از این تاریخ، ابراز داشت: سیزده آبان می‌آید و می‌گذرد و تحریمی بر آنچه هست افزوده نخواهد شد و ان شاءالله اتفاقی نخواهد افتاد.

این مفسر قرآن کریم در ادامه با اشاره به ارتباط مقوله امنیت و دفاع با مسئله مهم مهدویت، به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ ...» استناد کرد و گفت: بر اساس این آیه شریفه، صالحان متصدی امور خواهند بود؛ صلاحیت تنها مربوط به تقوا نیست، بلکه جمیع جهات مد نظر است، برنامه‌های دفاعی زمینه‌ساز عبادی الصالحون است و تحقق عبادی الصالحون نیز زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت است.