آمادگی پلیس شادگان برای خدمت به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا میر رضایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از آمادگی نیروی انتظامی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی مایه افتخار پلیس است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد؛ مأموران پلیس برای کاهش جرم بر توقفگاه‌ها نظارت کامل دارند.

وی افزود: با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی(ع) و حرکت مردم شریف شادگان به سمت قدمگاه عباس الدوایر این شهرستان پلیس شادگان از هر لحاظ آمادگی خدمت رسانی و خدمتگذاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد.

فرمانده انتظامی شادگان ادامه داد: امیدوارم با افزایش گشت های انتظامی و نیروهای امنیتی و همکاری شهروندان هیچ مشکلی در تردد و عبور و مرور نداشته زائران نداشته باشیم.

وی با تأکید بر اقتدار پلیس در تأمین امنیت مردم در مراسمات مختلف بیان کرد: چنانچه نظارت و آمادگی با هوشیاری همراه باشد مأموریت‌ها با موفقیت به انجام خواهد رسید؛ نیروی انتظامی بدون هیچ چشم‌ داشتی به ‌عنوان خدمت رسان زوار امام حسین(ع) آماده است.

سرهنگ میر رضایی در پایان تاکید کرد: تمام امکانات در خدمت زائران قرار گرفته و امنیت موکب ها و مردم شریف این شهرستان را به بهترین نحو تامین شده است.