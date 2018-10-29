زیرساختهای گردشگری و صادرات کالاهای غیرنفتی در سیریک فراهم شود

عبدالله پرتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سند توسعه سواحل مکران بیان داشت: توسعه سواحل مکران از خواسته های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است. اولویت ها و برنامه ریزی در دولت بر محور توسعه سواحل مکران است و استاندار هرمزگان نیز در برنامه های توسعه استان نگاه ویژه ای به سواحل مکران داشته و با حمایت های لازم زمینه رشد و شکوفایی شهرستان را تسریع بخشیده است.

پرتابیان اظهارداشت: یکی از محورهای توجه و توسعه سواحل مکران باید رفع مشکلات شهرستان در حوزه های زیر ساختی اعم از راه و محورهای مواصلاتی، آب، ارتباطات، زیر ساخت های گردشگری، بهداشت و درمان، بنادر و دریانوردی، زیر ساخت های بندری، راههای روستایی، آموزش پرورش و دانشگاهی و راه اندازی مرکز آموزش های فنی و حرفه ای باشد.

پرتابیان به پروژه احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی شهرستان سیریک به عنوان یکی از مهمترین طرهای توسعه سواحل مکران اشاره کرد و افزود: امیدواریم با ساخت و راه اندازی این نیروگاه و فعالیت های جانبی آن ضمن تسریع در روند توسعه شهرستان، بخش بزرگی از مشکلات اشتغال شهرستان مرتفع خواهد شد.

فرماندار سیریک یادآور شد: در صورت انجام حمایت های لازم امکان توسعه کشت داربستی و گلخانه ای، احیای ظرفیت های آبزی پروری و صنایع تبدیلی و کارگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی قطعا زمینه رشد و اشتغالزایی مردم در روستاها را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت های بی نظیر تالاب بین الملی آذینی عنوان کرد: تکمیل زیر ساخت های گردشگری در تالاب خور آذینی بسیار مهم است که متولیان حوزه گردشگری باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

پرتابیان افزود: ظرفیت های بالقوه حمل و نقل دریایی در زمینه مسافری و صادرات محصولات و کالاهای غیر نفتی در سیریک وجود دارد که با فراهم کردن زیرساختها شاهد تاثیرگذاری آن بر توسعه و افزایش سطح معیشت مردم خواهیم بود.