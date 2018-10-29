جزئیات آزمون های عملی رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه توزیع کارت، تعیین زمان و مکان برگزاری آزمون عملی رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

کلیه معرفی‌شدگان باید طبق برنامه‌ زمانی مندرج در اطلاعیه اقدام کنند. به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای کل داوطلبان در روز آزمون الزامی است.

معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز نیازی به انتخاب رشته مجدد ندارند و براساس اولویت‌بندی رشته‌های خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند شد.

این افراد چنانچه قبلاً در رشته متمرکز پذیرفته ‌شده باشند، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ نیمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌کرده و در نهایت در رشته های تحصیلی‌ نیمه‌متمرکز پذیرفته‌ شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو می‌ شود.

این افراد منحصراً باید در رشته قبولی نیمه‌متمرکز ثبت‌نام کنند و ادامه تحصیل دهند و امکان بازگشت و ادامه تحصیل این قبیل از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز میسر نیست.

جزئیات آزمون عملی رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان

آزمون‌ عملی رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی قابل تمدید، تکرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نیست.

کارت شرکت در آزمون عملی رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و موسیقی نظامی در حوزهای برگزاری آزمون عملی تحویل داوطلبان خواهد شد.

داوطلبان معرفی شده رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و کفش‌ ورزشی‌ منحصراً در روزهای تعیین‌ شده‌ در حوزه برگزاری حضور یابند.

در صورت ‌نداشتن‌ شناسنامه، کارت ملی، از داوطلب‌ مراحل معاینات و آزمون ‌عملی‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان باید از سلامت کامل جسمانی برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبی و ریوی خود یقین داشته و آمادگی‌های لازم برای تست های آزمون‌ عملی‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را داشته‌ باشند.

با توجه به اینکه در محل حوزه برگزاری آزمون عملی معاینات پزشکی با نظارت پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد نیاز به همراه داشتن گواهی سلامت و ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان نیست.

تمامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شرکت در آزمون عملی، باید طبق اطلاعیه‌ تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ دانشگاه فرهنگیان که سه‌شنبه ۶ آذر ۹۷ منتشر می شود برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی که در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار می شود، شرکت کنند.

در غیر این صورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقی می‌شود، به عبارتی کلیه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده تا در گزینش نهایی که براساس ضوابط این سازمان در بهمن ماه انجام می‌شود، باشند.

معرفی شدگان رشته‌های‌ نیمه‌متمرکز دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در صورتی که در آزمون عملی شرکت کرده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی در دوره فوق قرار بگیرند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ را نخواهند داشت.

داوطلبانی که در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت این رشته‌ها بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی در موعد مقرر اقدام نکرده‌اند، می توانند برای شرکت در آزمون عملی جهت بررسی وضعیت خود با به همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسایی معتبر مطابق جدول اعلام شده به محل برگزاری آزمون و به نماینده سازمان سنجش مستقر در محل برگزاری، مراجعه کنند.

آزمون عملی ‌برای کلیه‌ معرفی‌شدگان‌ خانم ها در روز پنجشنبه اول آذر ۹۷ و آقایان در روز جمعه ۲ آذر ۹۷ برگزار می‌شود.

کلیه معرفی‌شدگان باید فقط ‌براساس برنامه زمانی طبق استان محل اقامت مندرج در جدول اعلام شده باید در آزمون عملی شرکت کنند.

معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت هر یک از رشته‌های‌ تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی، مربیگری ورزشی و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان باید علاوه بر مبلغ واریزی برای هزینه آزمون عملی (موضوع پرداخت ۲۵۰ هزار ریال در اطلاعیه ۱۸ مهر ۹۷) بابت انجام معاینه پزشکی و تست‌های سلامت و تندرستی نیز باید مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به شماره حساب های اعلام شده در اطلاعیه سنجش واریز کنند.

داوطلبان باید از ساعت ۸ صبح به حوزه‌های برگزاری محل آزمون عملی مراجعه کنند. لازم است عبارت «بابت معاینه پزشکی و تست‌های سلامت و تندرستی» روی اصل فیش واریزی ۳۰۰ هزار ریالی درج شود و آن را در روز آزمون تحویل حوزه آزمون عملی کنند.

آدرس محل انجام معاینه پزشکی و آزمون عملی در رشته علوم‌ ورزشی، مربیگری ورزشی‌ و آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان

استان های محل اقامت داوطلبان ‌آدرس حوزه امتحانی و محل‌ مراجعه تهران، البرز، قم و مرکزی‌ کرج، حصارک، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آذربایجان‌ شرقی‌، آذربایجان‌ غربی ‌و اردبیل ‌تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اصفهان‌، چهارمحال‌ و بختیاری‌، یزد و کرمان اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه (هزار جریب) درب شرقی دانشگاه اصفهان، سالن ورزشی شهید بهرامیان فارس، بوشهر، کهگیلویه‌ و بویراحمد و هرمزگان شیراز، بلوار دانشجو، میدان ارم، خوابگاه ارم، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، گروه‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، سالن ورزشی ۱۵ خرداد خراسان ‌شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان ‌و بلوچستان‌ مشهد، میدان آزادی، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، دانشکده‌ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی گیلان، زنجان و قزوین رشت، کیلومتر ۱۰ جاده تهران، دانشکده‌ تربیت‌ بدنی دانشگاه گیلان کرمانشاه، همدان و کردستان کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی خوزستان، لرستان و ایلام اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی مازندران، گلستان، سمنان بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

به همراه داشتن یک قطعه عکس ۴×۳، لباس‌ و کفش‌ ورزشی‌، اصل شناسنامه و یا کارت ملی و اصل فیش هزینه تست‌های سلامت و تندرستی و انجام معاینه پزشکی به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال در زمان آزمون عملی ضروری است. در غیر اینصورت از داوطلب‌ آزمون ‌عملی‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

معرفی‌شدگان ‌رشته‌ ‌تحصیلی موسیقی نظامی (کد ۱۸۶۱۰) ‌دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج) بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت ‌رشته‌ ‌تحصیلی موسیقی نظامی (کد ۱۸۶۱۰) ‌دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج) بورسیه ارتش جمهموری اسلامی ایران اعلام شده است و هزینه انجام آزمون عملی را در زمان مقرر پرداخت کرده‌اند باید برای شرکت در آزمون عملی به نشانی اعلام شده مراجعه کنند.

این داوطلبان باید با همراه داشتن یک قطعه عکس ۴×۳ و اصل شناسنامه و یا کارت ملی در روز جمعه ۲ آذر ۹۷ راس ساعت ۸ صبح (برای تعیین نوبت)، دریافت کارت و شرکت در آزمون عملی، به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، بین استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک ۲۰۴، سازمان سنجش و آموزش کشور مراجعه کنند.

نحوه برگزاری آزمون موسیقی نظامی: تسلط لازم به یکی از سازهای بادی، چوبی یا بادی- برنجی، ارکسترهای سمفونیک (به استثنای سازهای ضربی یا کوبه‌ای) و نیز تسلط به سرایش و شنوایی. همراه داشتن ساز تخصصی توسط داوطلبان ضروری است.