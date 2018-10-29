به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ آزاد و فرنگی‌کار ملی پوش ایران در حالی به کار خود در رقابتهای جهانی پایان دادند که حاصل آن تنها چهار مدال برنز بود. نتایجی ضعیف و دور از انتظار که به نوعی نشان داد برنامه های مدون و بلندمدت فدراسیون کشتی همچنان با نواقص و کاستی های فراوانی همراه است و اگر این روند ادامه یابد فاجعه بزرگتری در المپیک ۲۰۲۰ در انتظار کشتی ایران است.

کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی مجارستان با سه مدال برنز علیرضا کریمی، حسن یزدانی و پرویز هادی در رده ششم جهان قرار گرفت و فرنگی کاران ایران هم در نهایت با تک مدال برنز مهدی علیاری به رده یازدهم جهان سقوط کردند. هر چند تیم کشتی آزاد ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی فرانسه نهم شد و امسال به رغم این ناکامی سه پله صعود کرد، اما تیم کشتی فرنگی عنوان نایب قهرمانی سال گذشته خود را با ۹ پله سقوط با رده یازدهمی عوض کرد!

وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بعد از این ناکامی بزرگ وعده دادند به محض بازگشت رسول خادم از مجارستان، نشست فوری و ویژه ای را برگزار خواهند کرد تا دلایل این شکست نقد و بررسی شود. در این بین بسیاری از اهالی کشتی نیز معتقد بودند اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز چندان در این شکست بی تقصیر نیستند و آنها هم باید در مقام پاسخگویی برآیند. افرادی که به گفته منتقدان فدراسیون کشتی پس از هر نشست فنی، تنها به نظرات رئیس فدراسیون تمکین کرده و گویی به هیچ‌وجه استقلال و اقتدار کافی در به کرسی نشاندن نظرات خود را نداشتند. اعضای این شوراهای فنی در روزهای اخیر نیز چندان در دسترس نبودند و اگر هم بعد از تماس‌های مکرر اهالی کشتی و اصحاب رسانه، آفتابی می شدند، چیزی جز توجیه و طرح دلایل کلیشه ای و غیرمنطقی در توضیح این ناکامی نداشتند.

اما آنچه از صحبت‌های همان معدود اعضای شورای فنی که هنوز موبایل خود را خاموش نکرده بودند بر می آمد، این بود که تنها راهکار خروج از این بحران، تغییر کلی کادر فنی است. نسخه ای که همواره در طول این سالها از سوی اعضای شورای فنی تجویز شده و چندان هم در رفع مشکلات تیم ملی افاقه نکرده است.

جالب تر انکه این بار هم برخی از اعضای شورای فنی در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییر کادر فنی کشتی آزاد و فرنگی خبر دادند و معتقد بودند نباید نتایجی را که در رقابتهای جهانی رقم خورد را یک ناکامی بزرگ دانست!

آنچه مسلم است شکست امسال کشتی آزاد و فرنگی در رقابتهای جهانی با نمونه های مشابه در سالهای گذشته متفاوت بود. چراکه این بار حتی حامیان همیشگی فدراسیون کشتی و رسول خادم نیز از این وضعیت ناراضی و حتی عصبانی هستند. نارضایتی همراهان خادم زمانی آشکار شد که حتی نامه نگاری او با رئیس جمهور هم واکنش خاصی در محافل گوش شکسته ها به دنبال نداشت و بسیاری از مسئولان ورزشی و اهالی کشتی نیز، این نامه و مضمون آنرا نوعی توجیه غیرمنطقی و عجولانه خواندند.

به هر حال فعلا باید چند روزی منتظر ماند تا نشست وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با رسول خادم برگزار و دلایل این ناکامی بصورت کلی و بی‌پرده، نقد و مطرح شود.