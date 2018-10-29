ورود موسسات آموزشی به مدارس ابتدایی ممنوع/ جذب مربیان پیش دبستانی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورود موسسات آموزشی علمی به مدارس ابتدایی خط قرمز آموزش و پرورش گلستان است زیرا این کار افزایش اضطراب و استرس را برای آن ها در پی دارد.

وی افزود: دانش آموزان باید در این سن به جای تست زنی، مهارت های اجتماعی را بیاموزند.

گوهری راد ادامه داد: چنانچه این موارد در مدرسه مشاهده شود مدیر مدرسه بدون هیچ عذری عزل و معلمان مدرسه هم بازخواست می شوند.

وی ادامه داد: هیچ آزمونی نباید در سه سال اول ابتدایی برگزار شود و مشق شب هم در مدارسی که زیرساخت های آن فراهم است، باید حذف شود.

گوهری راد بیان کرد: محرومیت فضای آموزشی گلستان در سایه پوشش های سرسبز آن گم شده است، مشکل عمده آموزش و پرورش استان را به مسئولان بالادستی گزارش داده ایم تا همتی شایسته برای رفع محرومیت انجام دهند.

وی با اشاره به پوشش تحصیلی استان گفت: پوشش تحصیلی واقعی در سال اول ابتدایی ۹۷/۵ درصد و ۹۱/۲ در دوره متوسطه است.

گوهری راد درخصوص کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان، توضیح داد: برنامه ای از سوی آموزش و پرورش تدوین و در شورای آموزش و پرورش استان به تصویب رسید و در آن وظایف نهادهای مربوطه مشخص شده است تا از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان همچنین خبر خوش برای مربیان پیش دبستانی داشت، وی در این خصوص گفت: تمام تلاش خود را می کنیم که براساس ضوابط قانونی حداکثر مربیان را جذب کنیم.

طبق گفته گوهری راد این عمل در بهار سال آتی اتفاق خواهد افتاد.