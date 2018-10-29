  1. استانها
  2. گلستان
۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد:

ورود موسسات آموزشی به مدارس ابتدایی ممنوع/ جذب مربیان پیش دبستانی

ورود موسسات آموزشی به مدارس ابتدایی ممنوع/ جذب مربیان پیش دبستانی

گرگان- مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان از جذب حداکثری مربیان پیش دبستانی در سال آینده خبر داد و گفت: ورود موسسات علمی آموزشی به مدارس ابتدایی خط قرمز آموزش و پرورش گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورود موسسات آموزشی علمی به مدارس ابتدایی خط قرمز آموزش و پرورش گلستان است زیرا این کار افزایش اضطراب و استرس را برای آن ها در پی دارد.

وی افزود: دانش آموزان باید در این سن به جای تست زنی، مهارت های اجتماعی را بیاموزند.

گوهری راد ادامه داد: چنانچه این موارد در مدرسه مشاهده شود مدیر مدرسه بدون هیچ عذری عزل و معلمان مدرسه هم بازخواست می شوند.

وی ادامه داد: هیچ آزمونی نباید در سه سال اول ابتدایی برگزار شود و مشق شب هم در مدارسی که زیرساخت های آن فراهم است، باید حذف شود.

گوهری راد بیان کرد: محرومیت فضای آموزشی گلستان در سایه پوشش های سرسبز آن گم شده است، مشکل عمده آموزش و پرورش استان را به مسئولان بالادستی گزارش داده ایم تا همتی شایسته برای رفع محرومیت انجام دهند.

وی با اشاره به پوشش تحصیلی  استان گفت: پوشش تحصیلی واقعی در سال اول ابتدایی ۹۷/۵ درصد و ۹۱/۲ در دوره متوسطه است.

گوهری راد درخصوص کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان، توضیح داد: برنامه ای از سوی آموزش و پرورش تدوین و در شورای آموزش و پرورش استان به تصویب رسید و در آن وظایف نهادهای مربوطه مشخص شده است تا از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان همچنین خبر خوش برای مربیان پیش دبستانی داشت، وی در این خصوص گفت: تمام تلاش خود را می کنیم که براساس ضوابط قانونی حداکثر مربیان را جذب کنیم.

طبق گفته گوهری راد این عمل در بهار سال آتی اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 4444572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها