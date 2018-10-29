مستند حلقه عاشقان از شبکه های سراسری پخش می شود

حامد کلجه ای درباره این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مستند حلقه عاشقان یک اثر پژوهشی درباره چگونگی شکل گیری و تاریخچه سنت زیارت پیاده روی اربعین حسینی است که به مصائب شیعیان و عاشقان زیارت مزار امام حسین (ع) در طول تاریخ می پردازد.

وی افزود: بخشی از تحقیقات این مستند از سال ۸۹ و در جریان یک سفر کاری به عراق کلید خورد و در سال گذشته مطالعات آن تکمیل و تولید آن آغاز شد.

کلجه ای تصریح کرد: تصویربرداری این مستند در عراق و در جریان مراسم اربعین حسینی در سال ۱۳۹۶ انجام شده است و ضبط مصاحبه هایی با کارشناسان و صاحب نظران از جمله دکتر هادی انصاری، دکتر صفاء الدین تبرائیان، دکتر جبار رحمانی، دکتر محمد رضا پویافر برای بررسی جنبه های تاریخی، جامعه شناسی و انسان شناسی دینی در این مستند نیمه بلند صورت گرفته است.

این مستندساز قزوینی بیان کرد: از نکات قابل اهمیت این مستند آن است که به ویژه در بررسی زیارت عتبات عالیات در دوره قاجار با استخراج عکسهایی از آلبوم خانه کاخ موزه گلستان؛ بیننده تصاویری را از کربلای معلی و زیارت ناصرالدین شاه می بیند که در کمتر اثری تا به حال به نمایش در آمده است.

وی اظهارداشت: مستند حلقه عاشقان روزهای ۱۹ و ۲۰ صفر از شبکه مستند و یک سیما و تکرار آن در روزهای ۲۳ و ۲۴ صفر از شبکه افق پخش می شود.

عوامل این مستند عبارتند: دستیار کارگردان، پیرایش آرشیو و موشن گرافیک: مریم طاهرخانی/ تصویر و صدا (عراق) :حامد کلجه ای/تصویر و صدا (ایران) : سعید زرآبادی پور؛ مرتضی حکاکیان/تصاویر آرشیوی: آرشیو اختصاصی خانه مستند انقلاب اسلامی/ نویسنده گفتار متن: حامد کلجه ای، گیتی باقری/ضبط صدا: حسام ساروخانی، مدیر تولید: حسن یوسفی، پژوهش، کارگردانی، تدوین و گوینده متن: حامد کلجه ای/ تهیه کننده: علی نظری / تهیه شده در: خانه مستند انقلاب اسلامی / محصول: سازمان هنری رسانه ای اوج / زمان: ۵۹ دقیقه

زمان دقیق پخش مستند حلقه عاشقان: دوشنبه ۷ آبان ساعت ۲۱ و تکرار آن سه شنبه ۸ آبان ساعت ۹ شبکه مستند؛ سه شنبه (مصادف با اربعین حسینی) ۸ آبان، شبکه یک، پس از سریال شبانگاهی؛ جمعه ۱۱ آبان ساعت ۲۰ و تکرار آن شنبه ۱۲ آبان ساعت ۸:۳۰ و ۱۴:۳۰ شبکه افق.

حامد کلجه ای از مستندسازان موفق قزوینی است که فعالیت فیلمسازی خود را از سال ۸۱ آغاز کرده و جایزه جوان برگزیده کشوری بخش فیلم را از جشنواره حضرت علی اکبر (ع) (جوان برگزیده ایرانی -۱۳۹۱ در کارنامه هنری خود دارد.

او همچنین سال گذشته بامستند پناهگاه حامی در شش جشنواره ملی و بین المللی حضور موفقی داشته وجایزه بهترین کارگردانی مستندکوتاه ونیمه بلند را از جشنواره بین المللی فیلم شهر دریافت کرده است.