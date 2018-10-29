  1. استانها
  2. البرز
۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

با حضور معاون وزیر کشور؛

حکم شهردار کرج امروز ابلاغ می‌شود

حکم شهردار کرج امروز ابلاغ می‌شود

کرج - رئیس شورای شهر کرج گفت: حکم شهردار کرج امروز با حضور معاون وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

عباس زارع امروز در گفتگو خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای شهر کرج باهمت و همدلی شهروندان، آقای علی‌اصغر کمالی زاده را به‌عنوان شهردار منتخب کرج به وزارت کشور معرفی کرد.

وی در ادامه بیان کرد: مراحل صدور حکم شهردار کرج با موفقیت در وزارت کشور طی شده است و امروز با حضور معاون وزیر کشور این حکم ابلاغ می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه شهردار جدید سیاست‌های تأثیرگذاری را پیش‌گرفته است، خاطرنشان کرد: شهروندان البرزی سرمایه ادارات و سازمان‌ها هستند و شهردار منتخب در راستای بهبود وضعیت کنونی شهر سیاست‌های تازه و تأثیرگذاری در نظر گرفته است.

زارع با اشاره به سابقه شهردار کرج، تصریح کرد: علی‌اصغر کمالی زاده مدارج کاری مفید و تأثیرگذاری را در شهرداری طی کرده است و با توجه به بهره‌مندی از روحیه پرتلاش و جوان، امیدواریم مشکلات مردمی را به‌خوبی رصد کرده و به بهترین شکل پاسخ دهند.

وی در پایان به اهمیت نفس رسانه‌ها در مدیریت شهر اشاره کرد و گفت: خواسته ما از اهالی رسانه پیگیری و اطلاع‌رسانی دقیق در حوزه شکایات مردمی است زیرا رسانه مؤثرترین منبع برای انعکاس اخبار به مسئولان است.

کد مطلب 4444603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها