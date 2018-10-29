عباس زارع امروز در گفتگو خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای شهر کرج باهمت و همدلی شهروندان، آقای علی‌اصغر کمالی زاده را به‌عنوان شهردار منتخب کرج به وزارت کشور معرفی کرد.

وی در ادامه بیان کرد: مراحل صدور حکم شهردار کرج با موفقیت در وزارت کشور طی شده است و امروز با حضور معاون وزیر کشور این حکم ابلاغ می‌شود.

رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه شهردار جدید سیاست‌های تأثیرگذاری را پیش‌گرفته است، خاطرنشان کرد: شهروندان البرزی سرمایه ادارات و سازمان‌ها هستند و شهردار منتخب در راستای بهبود وضعیت کنونی شهر سیاست‌های تازه و تأثیرگذاری در نظر گرفته است.

زارع با اشاره به سابقه شهردار کرج، تصریح کرد: علی‌اصغر کمالی زاده مدارج کاری مفید و تأثیرگذاری را در شهرداری طی کرده است و با توجه به بهره‌مندی از روحیه پرتلاش و جوان، امیدواریم مشکلات مردمی را به‌خوبی رصد کرده و به بهترین شکل پاسخ دهند.

وی در پایان به اهمیت نفس رسانه‌ها در مدیریت شهر اشاره کرد و گفت: خواسته ما از اهالی رسانه پیگیری و اطلاع‌رسانی دقیق در حوزه شکایات مردمی است زیرا رسانه مؤثرترین منبع برای انعکاس اخبار به مسئولان است.