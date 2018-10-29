۱۱۸ مصدوم از کشور عراق به پایانه های مرزی اعزام شده اند

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خدمات بهداشت و درمان در اربعین با اشاره به آمار کل مصدومین اعزامی از کشورعراق به پایانه های مرزی از ۲۱ مهر تا ۶ آبان ماه سال ۹۷ اظهار داشت: جمع کل مصدومین اعزامی از کشورعراق به پایانه های مرزی ۱۱۸ نفر بوده است.

خالدی در تشریح تعداد مصدومین به تفکیک هر یک از مرزها بیان داشت: تعداد مصدومین اعزامی از مرز مهران ۱۰۹ نفر، مرز ۹ نفر شلمچه و مرز چزابه هیچ مصدومی اعزام نشده است.

سخنگوی کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی در ادامه با اشاره به ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به زائرین اربعین حسینی از تاریخ ۲۱ مهر تا ۶ آبان ماه در پایانه های مرزی کشور گفت: خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به زائرین اربعین حسینی تعداد ۱۵۱۴۰ نفر در مرز مهران، تعداد ۸۱۳۰ نفر در مرز چزابه، تعداد ۲۱۸۳۵ نفر در مرز شلمچه، تعداد ۱۲۲ نفر در مرز دوغارون، تعداد ۶۳۸۴ نفر در مرز میرجاوه و در مرز خسروی نیز هیچ خدمت اورژانسی ثبت شده است.

سخنگوی اورژانس کشور درباره خدمات اورژانس در سفر اربعین گفت: ۹۰۰ دستگاه آمبولانس، ۳۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ١٠فروند بالگرد، ۴دستگاه خودرو ارتباطات، ۴دستگاه تعمیرگاه سیار، ٩واحد بیمارستان صحرایی، ۵۶ واحد کلینیک سیار و ٨٩ واحد مرکز درمانی از جمله خدمات اورژانس کشور است و همچنین ۱۷۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی اورژانس در اربعین ٩٧ مستقر هستند.

به گفته وی از کل تعداد نیروهای عملیاتی درمانی ٩٠٠٠ نفر، تیم‌های مدیریت بیماری‌های واگیر دار ۶۵٠ نفر و تیم‌های بهداشت محیط نیز در قالب ١٣٠ تیم فعالیت می‌کنند.