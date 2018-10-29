نمایشگاه های هفته پژوهش باید عملیاتی و کاربردی باشد

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رشیدیان صبح دوشنبه دربیست و هفتمین جلسه شبکه علمی دانشگاه های استان اظهار کرد: هفته پژوهش که هر سال با محوریت یکی از دانشگاه ها و حضور بخش خصوصی و بانک ها برگزار می شد اقدامی بسیار ارزشمند است که طی دوره های برگزاری هر سال ارتقا یافته است.

وی افزود:در این راستا باید از صنعتگران و تولید کننده ها و بخش های آب و برق و گاز و نفت بخواهیم در این نمایشگاه ها حضور یافته و گره ها و چالش ها را با حوزه پژوهش و تحقیقات استان طرح تا برای حل آنها راهکار ارائه شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد:شکل گیری شبکه علمی دانشگاههای استان یکی از افتخاراتی است که با همت روسای دانشگاه های استان شکل گرفت و ایجاد فرصت برپایی چنین نشستی و زمینه تعامل وگفت و گو بین بخش های مختلف دانشگاهی توانست در همین مدت دو ساله ظرفیت های بسیار خوبی را برای استان ایجاد کند.

وی گفت: ما نیازمند رشته های جدید مثل نانوتکنولوژی و رشته های بین رشته ای که می تواند گره های کاری و اجرایی کشور راباز کند هستیم و باید از ظرفیت اساتید دانشگاه های مختلف برای تقویت بخش های دچار ضعف استفاده کنیم.

رشیدیان بیان کرد: هرچه برای حوزه پژوهش و مباحث علمی و تحقیقاتی هزینه شود کم است و نه تنها هزینه محسوب نمی شود که به نوعی سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد:افتخار ما آن است که بعد انقلاب در تولید علم رشد و تحولی قابل توجه داشته ایم. ظرفیت های ورزشی و فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه ها بسیار خوب است و از این امکان برای برپایی جشنواره ها ورزشی و استانی و ایجاد فضای نشاط و پویایی در بین دانشجویان باید بهره گرفته شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به صندوق پژوهش و فناوری استان اظهار کرد : ما در هماهنگی دچار ضعف هستیم چنانکه مشابه این صندوق را در حوزه سلامت و سایر بخش ها داریم اما زنجیره و هماهنگ کردن و ماموریت محور کردن این صندوق ها و اتصال و ارتباط آنها با سایر بخش ها مثل تسهیلات اشتغالزایی که گاه جذب هم نمی شود، اهمیت ویژه ای دارد که موردتوجه قرار نگرفته است.

رشیدیان خاطر نشان کرد:باید سهم استان و نقش خود را در راهبرد علم و فناوری ۵۰ سال آینده کشور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است تعیین کنیم و بر مبنای این اسناد بالادستی وبر اساس آمایش سرزمینی و پیش بینی نیازهای توسعه استان بتوانیم موضوع ماموریت گرایی دانشگاه ها و تامین نیروهای انسانی مرتبط با این طرح های توسعه ای از الان برنامه ریزی کنیم.

وی افزود : باید به سمتی برویم که آموزش دانشجویان ما متناسب با نیازهای توسعه ای تولیدی ، اجتماعی، اقتصادی و درمانی برای آینده باشد.