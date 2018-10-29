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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

وزیر راه و شهرسازی از مسیرهای اربعین در استان ایلام بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از مسیرهای اربعین در استان ایلام بازدید کرد

ایلام-محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از مسیرهای اربعین در استان ایلام بازدید کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی صبح دوشنبه به همراه استاندار ایلام از مسیرهای اربعین در استان ایلام بازدید کرد.

جاده ایلام-مهران به عنوان مهمترین مسیر تردد زوار اربعین محسوب می شود که تاکنون بیش از ۹۵ درصد آن چهار خطه شده است.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر خود به استان ایلام وارد شهرستان مهران شد و کنارگذر غربی این شهرستان بازدید کرد.

محمد اسلامی صبح دوشنبه به منظور بازدید از زیرساخت های اربعین در استان وارد ایلام شد.

همچنین اسلامی قرار است از پایانه مرزی مهران بازدید کند.

این اولین سفر استانی وزیر جدید راه و شهرسازی است.

کد مطلب 4444616

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