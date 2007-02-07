تغییر برنامه لیگ برتر کشتی آزاد انتقاد مربیان را به همراه داشت

به گزارش خبرنگارمهر، سازمان لیگ فدراسیون کشتی برای آنکه رقابت های لیگ برترکشتی آزاد پیش از سال جدید به اتمام برسد دست به تغییراتی در برنامه دور برگشت این مسابقات زده است.

این تغییرات و فشرده کردن مسابقات لیگ با واکنش برخی از دست اندرکاران تیم های حاضر در این رقابت ها همراه بود.

امیر توکلیان سرمربی تیم راه آهن خراسان با اظهار تعجب از تغییر ناگهانی برنامه های لیگ برتر گفت : سازمان لیگ بدون هماهنگی و نظرخواهی از تیم های حاضر در لیگ برتر چنین تغییراتی را ایجاد کرده است.

نایب قهرمان سال 2001 کشتی آزاد جهان ادامه داد : تیم های حاضر در لیگ برتر، بر اساس برنامه از قبل اعلام شده خود را برای مسابقات آماده کرده بودند اما برگزاری دو مسابقه در یک روز باعث ایجاد مشکلاتی برای کشتی گیران و تیم ها می شود.

محسن کاوه سرمربی تیم کشتی پاس تهران نیز با انتقاد از تغییر برنامه دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد گفت: سازمان لیگ نباید به بهانه برگزاری سریع مسابقات کیفیت این رقابت ها را زیر سوال ببرد. برخی تیم ها توان انجام دو مسابقه در یک روز را ندارند و ممکن است در برخی وزن ها با مشکل مواجه شوند.

عسگری محمدیان سرمربی تیم گل گهر سیرجان نیز خاطرنشان کرد: تغییر برنامه لیگ از حساسیت رقابت ها می کاهد و باعث بروز مشکلات مختلفی برای کشتی گیران می شود.

محمدیان با انتقاد از بی توجهی سازمان لیگ کشتی به نظر تیم های شرکت کننده در لیگ برتر افزود: بهتر بود سازمان لیگ در تغییر برنامه های دور برگشت نظر تیم ها را هم جویا می شد . ظاهرا در رقابت های لیگ برتر رای و نظر تیم ها و باشگاهای شرکت کننده چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

در کنار انتقاداتی که به تغییر برنامه لیگ برتر کشتی آزاد می شود ، برخی از مربیان حاضر در این رقابت ها نیز با تغییر برنامه موافق هستند.

تقی اکبر نژاد سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران ، شرایط را برای تمام تیم ها یکسان می داند .

وی گفت: سازمان لیگ قصد دارد رقابت های لیگ برتر را قبل از پایان سال برگزار کند تا تداخلی بین لیگ و مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به وجود نیاید.

اکبر نژاد ادامه داد: فکر می کنم تغییر برنامه لیگ برای مصالح تیم ملی کشتی آزاد صورت گرفته و تیم های حاضر در لیگ برتر نیز باید با توجه به منافع تیم ملی به تغییر برنامه نگاه کنند.