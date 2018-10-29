چهار خطه کردن محور مهران-نجف پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در بازدید از مهران اظهار داشت: توسعه راه ها و راه آهن از کشور به سمت عراق برای توسعه زیرساخت ها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: طرح های مختلفی ریلی و راه های مختلفی برای اتصال به عراق پیش بینی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه چهار خطه کردن مسیر مهران به نجف در دستور کار کشور ایران و عراق گرفته است، گفت: زیرساخت های برای تسهیل در زوار اربعین به طور جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.

اسلامی گفت: توسعه راه های استان به منظور خدمات دهی بیشتر به زوار قطعا انجام می شود هم اکنون مسیر چهار خطه کردن محور ایلام-مهران در مراحل پایانی است و تا پایان سل به سرانجام می رسد.

وی گفت: این طرح مشکلی در بحث اعتبارات ندارد.