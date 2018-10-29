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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

آیت‌الله حیدری در گفتگو با مهر:

نامه آیت‌الله یزدی در دفاع از نظام و انقلاب بود

نامه آیت‌الله یزدی در دفاع از نظام و انقلاب بود

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نامه آیت‌الله یزدی به یکی از مراجع تقلید در دفاع از نظام و انقلاب بود، گفت: مسئله انقلاب که اسلام و تشیع به آن بستگی دارد اهمیتش بیشتر از دیگر مقدسات است.

آیت‌الله محسن حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکنش‌های صورت گرفته نسبت به نامه آیت‌الله محمد یزدی دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید اظهار داشت: این نامه‌نگاری بین حوزویان و شخصیت‌های حوزوی یک موضوع رایج  و طبیعی است و هیچ مشکلی ندارد و همانگونه که آیت الله یزدی هم اشاره کردند قبلا یک سری نامه‌ها و پیام‌هایی در خصوص مسائل مختلف رد و بدل شده است.

وی افزود: آیت الله یزدی بنا به لحاظ موقعیت‌های خاصی تشخیص دادند این مسئله به صورت علنی باشد و یک تذکری از دبیرکل یک نهاد حوزوی بنام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یکی از مراجع محترم در خصوص مسائل مربوط به نظام و انقلاب داده شود.

آیت الله حیدری ادامه داد: اگرچه مرجعیت را باید محترم بدانیم و جایگاهی مقدس است، اما مسئله نظام و انقلاب که اسلام و تشیع به آن بستگی دارد، اهمیتش بسیار بیشتر از مقدسات دیگر است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مقدسات از نظر قداست دارای تسلسل هستند، تصریح کرد: شکی نیست که امام حسین(ع) نوه پیغمبر و امام معصوم است، اما ایشان خود را فدای اسلام کرد که این به معنای مهمتر بودن بقای اسلام و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حیات امام معصوم است.

امام جمعه موقت اهواز خاطرنشان کرد: بحث دفاع از انقلاب و نظام شوخی بردار نیست و اگر به واسطه شخص محترمی بنا است ضربه‌ای به اسلام و انقلاب وارد شود، دلیلی نمی‌شود بخاطر اینکه آن شخص در هیئت مرجعیت قرار گرفته است، از حیثیت و قداست نظام و انقلاب گذشت.

آیت الله حیدری در پایان با بیان اینکه این موضوع درون حوزوی است، تاکید کرد: نباید افراد خارج از حوزه این موضوع را دستاویزی برای سوءاستفاده و مقاصد سیاسی خود قرار دهند.

کد مطلب 4444652

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    نظرات

    • صفا IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
      9 2
      پاسخ
      سلام نامه آیت الله یزدی یزدی سرگشاده و با هدف اطلاع عموم مردم و مقلدین بوده است پس این موضوع درون حوزوی نیست.

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