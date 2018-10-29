پلمب رستوران به دلیل فروش کباب کوبیده آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلوکانه پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر افزود: پیرو بازدید بازرسان بهداشتی این اداره از رستورانی در منطقه گلستان شهرستان بهارستان ضمن نمونه برداری از مواد کبابی کوبیده مقدار ۲۰ کیلو گوشت و مرغ موجود که شرایط غیربهداشتی داشتند، معدوم شد.

وی گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی مواد کبابی کوبیده از ضایعات مرغ و سنگدان با آلودگی میکروبی بسیار بالا تهیه شده بود، که با اعلام آزمایشگاه قابلیت مصرف انسانی نداشته است، که پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ حکم پلمب با همکاری نیروی انتظامی این رستوران متخلف پلمب شد.

رییس اداره دامپزشکی بهارستان اضافه کرد: با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت شبکه بهداشت و درمان بازدید مشترکی از تمامی رستوران ها و غذافروشی های شهرستان به عمل خواهد آمد و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد، شهروندان عزیز نیز در هنگام خرید صرفا به قیمت پایین مواد غذایی توجه نکنند و از مراکز معتبر خرید داشته باشند تا سلامت خود و خانواده خود را دچار مخاطره نکنند.