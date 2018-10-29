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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رییس اداره دامپزشکی بهارستان:

پلمب رستوران به دلیل فروش کباب کوبیده آلوده

پلمب رستوران به دلیل فروش کباب کوبیده آلوده

بهارستان- رییس اداره دامپزشکی بهارستان گفت: یک رستوران متخلف در بهارستان به دلیل فروش کباب کوبیده آلوده تهیه شده از ضایعات مرغ پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلوکانه پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر افزود: پیرو بازدید بازرسان بهداشتی این اداره از رستورانی در منطقه گلستان شهرستان بهارستان ضمن نمونه برداری از مواد کبابی کوبیده مقدار  ۲۰ کیلو گوشت و مرغ موجود که شرایط غیربهداشتی داشتند، معدوم شد.

وی گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی مواد کبابی کوبیده از ضایعات مرغ و سنگدان با آلودگی میکروبی بسیار بالا تهیه شده بود، که با اعلام آزمایشگاه قابلیت مصرف انسانی نداشته است، که پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ حکم پلمب با همکاری نیروی انتظامی این رستوران متخلف پلمب شد.

رییس اداره دامپزشکی بهارستان اضافه کرد: با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت شبکه بهداشت و درمان بازدید مشترکی از تمامی رستوران ها و غذافروشی های شهرستان به عمل خواهد آمد و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد، شهروندان عزیز نیز در هنگام خرید صرفا به قیمت پایین مواد غذایی توجه نکنند و از مراکز معتبر خرید داشته باشند تا سلامت خود و خانواده خود را دچار مخاطره نکنند.

کد مطلب 4444659

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