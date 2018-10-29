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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

احکام کمیته انضباطی اعلام شد؛

جریمه فولاد خوزستان به خاطر اتفاقات بازی با ماشین سازی

جریمه فولاد خوزستان به خاطر اتفاقات بازی با ماشین سازی

تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل فحاشی و خشونت از سوی کمیته انضباطی جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی دو تیم فولاد خوزستان و ماشین سازی تبریز از هفته هشتم لیگ برتر،  ۷ مهرماه در ورزشگاه اهواز برگزار شد و تخلفاتی از سوی تیم فولاد خوزستان در این بازی صورت گرفت که کمیته انضباطی آرای خود را به شرح زیر اعلام کرد:

تیم فولاد خوزستان به دلیل دارا بودن  ۵ بازیکن اخطاری و اخراجی  و تخلفات  فحاشی تماشاگران این تیم به داور مسابقه و رفتار غیرورزشی عوامل این تیم و اهانت و فحاشی در تونل خروجی، به ترتیب به پرداخت مبالغ ۴۰ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و ۵۰ میلیون ریال  جریمه نقدی محکوم شد.  

همچنین محمد رضایی (مدیر رسانه ای تیم فولاد خوزستان) به دلیل رفتار غیرورزشی با تیم داوری به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کد مطلب 4444677

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