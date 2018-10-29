بارندگی در جنوب و شرق کشور/تنگه هرمز مواج است

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دو روز آینده یک سامانه بارشی در شرق و جنوب کشور فعال است.

احد وظیفه افزود: امروز دوشنبه رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد در کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و شرق و شمال شرق فارس و همچنین در تنگه هرمز و سواحل هرمزگان وزش باد شدید موقت، رگبار باران، رعد و برق و مواج شدن دریا پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا سه شنبه رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق در خراسان جنوبی، کرمان، شمال هرمزگان شرق و شمال شرق فارس پیش‌بینی شده است.

وظیفه هشدار داد: با توجه به پیش بینی بارشهای رگباری، احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها بخصوص در مناطق کوهپایه ای و رودخانه های فصلی این استانها وجود دارد لذا به هموطنان عزیز در نقاط یاد شده توصیه می شود برای اجتناب از خسارت احتمالی احتیاط لازم را بعمل آورند.

هوای پایتخت طی سه روز آینده نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران امروز به ترتیب ۱۷ و ۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.