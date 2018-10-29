سامانه صدور غیرحضوری مدارک دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این سامانه به منظور سهولت و تسریع در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده است و دانش آموختگان پس از درج مشخصات فردی و مدارک و مستندات خود می توانند به صورت غیر حضوری مدارک درخواستی خود را دریافت کنند.

بر این اساس پس از تایید اطلاعات توسط کارشناسان مدارک درخواستی دانش آموختگان از طریق پست برای آنان ارسال می‌شود.

با توجه به راه اندازی این سامانه به درخواست های حضوری پاسخی داده نخواهد شد و تنها تقاضاهای ارسالی از طریق سامانه قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.