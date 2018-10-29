۶۰ درصد زوار اربعین از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح دوشنبه در جلسه ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: ایلام نیاز به توسعه دارد چرا که هنوز با توسعه فاصله دارد.

وی گفت: برای زیر ساخت ها اقدامات بزرگی شده و وزارت راه هم کارهای خوبی در استان اجرایی کرده است.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: در بحث راه های استان به خصوص مسیر ایلام به مهران کارهای خوبی انجام شده و ۹۵ درصد این مسیر چهار بانده است.

وی افزود: همدلی و هم افرایی بین مسئولان استان وجود دارد و تاکنون مشکل امنیتی در منطقه نداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از زائران از مرز مهران عبور کرده اند، گفت: برای اربعین امسال در پارکینگ اربعین و برکت اقدامات خوبی شده است.

وی گفت: پنج مسیر به مهران وجود دارد که نیاز به ساختار جدید دارد، یکی از این محورها ایلام-ملکشاهی-ترشابه-مهران است که نیاز به توجه دارد.

وی افزود: در مسیر مهران-دهلران-اندیمشک اقدامات انجام گرفته و نیاز است برای شتاب کار این طرح پیگیری بیشتری انجام شود.

استاندار ایلام پروژه های بزرگ دیگری در استان مثل تونل کبیر کوه و جاده ایوان در استان در حال اجراست، باید به طرح راه آهن اسلام آباد- ایلام و ایلام-نجف - کربلا توجه شود.

وی تصریح کرد: چهار میلیون جمعیت در سال از مرز مهران عبور می کنند و یک و نیم میلیارد دلار حجم مبادلات با کشور عراق از مرز مهران است.