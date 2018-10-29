حجت‌الاسلام‌ فیض‌الله اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای چند ویژه‌برنامه در بقاع متبرکه شهرستان نهاوند به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته امسال نیز همانند سال‌های گذشته در آستان ۷ امام‌زاده شهرستان نهاوند قرائت زیارت اربعین به همراه مراسم‌ جانبی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای ترویج سنت حسنه پیاده روی اربعین حسینی که چندین سال است در ایران و عراق رنگ و بوی دیگر پیداکرده طی هماهنگی‌های صورت گرفته و دعوت از مردم شهرستان نهاوند مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین از مقابل مسجد شهید حیدری آغاز و تا مصلی نماز جمعه نهاوند ادامه می‌یابد.

رئیس اداره اوقاف نهاوند افزود: سخنران این مراسم مسئول فرهنگی آموزشی مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) است.

وی با اشاره به اینکه خدمات‌رسانی به زائران اربعین از آغاز تا پایان زمان بازگشت ادامه دارد، گفت: موکب‌های در نظر گرفته‌شده در ورودی و خروجی شهرستان به‌صورت میانگین روزانه یک هزار و ۵۰۰ غذا طبخ می‌کنند.

اسدپور مراسم عزاداری، برگزاری نمازهای جماعت و مداحی را از دیگر اقدامات این موکب‌ها عنوان کرد و گفت: امیدواریم مردم شهرستان نهاوند در پذیرایی هرچه بهتر از زائران امام حسین(ع) بیش‌ازپیش قدم بردارند.