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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

رئیس اوقاف نهاوند خبر داد:

برگزاری پیاده‌روی بزرگ جاماندگان اربعین در نهاوند

برگزاری پیاده‌روی بزرگ جاماندگان اربعین در نهاوند

نهاوند-رئیس اوقاف نهاوند از برگزاری پیاده‌روی بزرگ جاماندگان اربعین در نهاوند خبر داد.

حجت‌الاسلام‌ فیض‌الله اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای چند ویژه‌برنامه در بقاع متبرکه شهرستان نهاوند به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته امسال نیز همانند سال‌های گذشته در آستان ۷ امام‌زاده شهرستان نهاوند قرائت زیارت اربعین به همراه مراسم‌ جانبی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای ترویج سنت حسنه پیاده روی اربعین حسینی که چندین سال است در ایران و عراق رنگ و بوی دیگر پیداکرده طی هماهنگی‌های صورت گرفته و دعوت از مردم شهرستان نهاوند مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین از مقابل مسجد شهید حیدری آغاز و تا مصلی نماز جمعه نهاوند ادامه می‌یابد.

رئیس اداره اوقاف نهاوند افزود: سخنران این مراسم مسئول فرهنگی آموزشی مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) است.

وی با اشاره به اینکه خدمات‌رسانی به زائران اربعین از آغاز تا پایان زمان بازگشت ادامه دارد، گفت: موکب‌های در نظر گرفته‌شده در ورودی و خروجی شهرستان به‌صورت میانگین روزانه یک هزار و ۵۰۰ غذا طبخ می‌کنند.

اسدپور مراسم عزاداری، برگزاری نمازهای جماعت و مداحی را از دیگر اقدامات این موکب‌ها عنوان کرد و گفت: امیدواریم مردم شهرستان نهاوند در پذیرایی هرچه بهتر از زائران امام حسین(ع) بیش‌ازپیش قدم بردارند.

کد مطلب 4444748

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