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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان:

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در زاهدان برگزار می‌شود

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در زاهدان برگزار می‌شود

زاهدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: مراسم دسته روی هیئت‌های مذهبی در زاهدان فردا از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد «علی ابن ابیطالب(ع)» به طرف مسجد «جامع» زاهدان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با اربعین حسینی‌ ‌مراسم دسته‌روی، سینه‌زنی و عزاداری در ۸۶۶ هیئت مذهبی، مساجد و مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

وی افزود: با فرا رسیدن ایام اربعین مسلمانان از اقصی نقاط جهان در راهپیمایی اربعین حسینی حضور پیدا می کنند تا تصویری از وحدت و همدلی خود را برای جهانیان به نمایش بگذارند و تمامی نقشه های دشمنان را خنثی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از همین رو به منظور ایجاد همدلی با رهپویان راه کربلا در روز اربعین تجمع بزرگی با عنوان «جاماندگان اربعین» در زاهدان با حضور مردم شکل خواهد گرفت.

وی گفت: مراسم دسته روی هیئت‌های مذهبی در شهرستان زاهدان فردا هشتم آبان ماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) به طرف مسجد جامع زاهدان برگزار می‌شود.

بزمانی تصریح کرد: همچنین بمناسبت شب اربعین حسینی نیز برنامه های سینه زنی و سخنرانی در مساجد و هیئت‌های مذهبی استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 4444755

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