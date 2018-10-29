حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با اربعین حسینی‌ ‌مراسم دسته‌روی، سینه‌زنی و عزاداری در ۸۶۶ هیئت مذهبی، مساجد و مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

وی افزود: با فرا رسیدن ایام اربعین مسلمانان از اقصی نقاط جهان در راهپیمایی اربعین حسینی حضور پیدا می کنند تا تصویری از وحدت و همدلی خود را برای جهانیان به نمایش بگذارند و تمامی نقشه های دشمنان را خنثی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از همین رو به منظور ایجاد همدلی با رهپویان راه کربلا در روز اربعین تجمع بزرگی با عنوان «جاماندگان اربعین» در زاهدان با حضور مردم شکل خواهد گرفت.

وی گفت: مراسم دسته روی هیئت‌های مذهبی در شهرستان زاهدان فردا هشتم آبان ماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) به طرف مسجد جامع زاهدان برگزار می‌شود.

بزمانی تصریح کرد: همچنین بمناسبت شب اربعین حسینی نیز برنامه های سینه زنی و سخنرانی در مساجد و هیئت‌های مذهبی استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

