اولین جشنواره بزرگ «مجری شو» در قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره مجری شو در راستای شناسایی و کشف استعدادهای بومی کهن شهر زیبای قزوین در زمینه مجری گری و اجرای صحنه و همچنین ارائه آموزش های لازم برگزار می شود.

وی، کشف استعدادها و شکوفایی آنها در عرصه اجرا و گویندگی، بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روشهای اجرا و گویندگی، انتخاب و معرفی مجریان و هنرمندان برتر قزوین، آشنایی با پیش کسوتان عرصه اجرا و گویندگی، ایجاد بستری مناسب جهت تربیت و تامین نیروی ماهر، حمایت و تشویق جوانان مستعد در عرصه اجرا و گویندگی و شناسایی و معرفی آثار مکتوب٬فیلم وصوتی در زمینه اجرا و گویندگی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

درافشانی افزود: جشنواره بزرگ «مجری شو» در دو بخش رقابت دانش آموزی و آزاد «شرکت در جشنواره برای عموم آزاد است» برگزار می شود.

وی اظهار کرد:دو کارگاه آموزش مجریگری برای منتخبین به منظور کسب آمادگی برای شرکت در رقابت حضوری جشنواره مجری شو در ۱۴ و ۱۵ آذر سالجاری برگزار خواهد شد، همچنین رقابت حضوری منتخبین مرحله نهایی ۲۸ آذر برگزار می شود.

درافشانی افزود:داوری مرحله اول شرکت کنندگان توسط مجریان رسانه ملی در استان و داوری مرحله دوم شرکت کنندگان توسط مجریان رسانه ملی در شبکه های سراسری انجام می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در پایان گفت:مهلت ارسال آثار تا ۲۵ آبان ماه سالجاری است، علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳۳۵۱۴۵۳ و ۰۹۳۷۹۵۵۴۲۳۷ تماس حاصل کنند.