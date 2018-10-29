تورم خانوارهای شهری به ۳۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٤٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.١ درصد افزایش نشان می ­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ٩.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ٥.٠ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٢.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٣٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٦.١ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٧.١ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ٦.٧ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٣.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (١٦.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٠.٤ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در مهر ماه ٦.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

خانوارهای شهری

در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٤٣.٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٨ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٩.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان فارس با ٤.٤ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٢.٤ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٤٠.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٥.٥ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ٨.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ٦.٩ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٣.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (١٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (١١.٠ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در مهر ماه ٦.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٦.٨١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ خراسان شمالی با ١٢.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ٥.٣ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٥.٣ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٤٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٧.٥ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ٧.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ٧.٨ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٣.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (١٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٨.٠ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در مهر ماه ٨.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می دهد.