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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

داوران مرحله یک‌ چهارم نهایی جام‌حذفی مشخص شدند

داوران مرحله یک‌ چهارم نهایی جام‌حذفی مشخص شدند

اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور انتهای هفته جاری برگزار می شود. کمیته داوران اسامی قضاوت کنندگان این بازی ها را به شرح زیر اعلام کرد:

چهارشنبه ۹ آبان
ماشین سازی تبریز – داماش گیلان – ساعت ۱۴؛ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
داور: امیر عرب براقی کمکها: یعقوب حجتی – محمد شاکر – رضوان سرشار ناظر: فریدون اصفهانیان

پنجشنبه ۱۰ آبان
استقلال تهران – سایپا – ساعت ۱۶:۴۵؛ ورزشگاه آزادی تهران
داور: بیژن حیدری کمکها: سعید قاسمی – علی اکبر نوری – مهدی مرجانزاده ناظر: زاهد بحرینی

جمعه ۱۱ آبان
مس کرمان – سپاهان – ساعت ۱۶:۱۵؛ ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
داور: رضا عادل کمکها: جلیل شعرانی – حسین مرادی – یاسر همرنگ ناظر: سعید بطحایی

کد مطلب 4444795

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