فرشته دستپاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریم آمریکا بر علیه فرش دستباف ایرانی گفت: حدود ۳۰ درصد از صادرات فرش دستباف ایران طی ماه‌های اخیر به آمریکا بوده و به نظر می‌رسد که بعد از تحریم‌ها به تدریج بازار خوب این کشور را از دست خواهیم داد؛ بنابراین به دنبال جایگزین کشورهای دیگر با این بازار هستیم؛ به همین دلیل برای توسعه صادرات، شرایطی تدارک خواهیم دید که در مناطق آزاد کشور، فضایی فراهم شود تا فرش دستباف ایران معرفی و صادر شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان این مرکز با منطقه آزاد کیش افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه درصدد هستیم تا بتوانیم در آن منطقه، فرش‌های نفیس دستباف ایرانی را عرضه کنیم. این فرش‌ها در کشور صاحب برند هستند و قرار است که در قالب برگزاری نمایشگاهی به صورت بین‌المللی با حضور کشورهای دیگر دنیا، ساماندهی شوند تا برای اولین بار از ۱۴ تا ۱۷ اسفند در این منطقه برپا شود؛ ضمن اینکه در جوار آن نیز کارگاهها و همایش‌های مختلفی در بحث توسعه صادرات فرش دستباف خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: نگاه ما متمرکز بر توسعه صادرات است که این هدف را در قالب نمایشگاه‌ها و همایش‌ها دنبال خواهیم کرد، ضمن اینکه به دنبال این هستیم که منطقه آزاد کیش، مرکز دپوی فرش دستباف کشورهای مختلف دنیا و ایران شود؛ ضمن اینکه با حضور کشورهای مختلف در این نمایشگاه بین‌المللی، خود را در صحنه رقابت با کشورهای رقیب مقایسه کنیم و به لحاظ کیفیت، باز هم بر این موضوع تاکید نماییم که ایران نقش اول را در حوزه بازارهای صادراتی فرش دستباف در دنیا دارد. اگرچه به لحاظ کمیت رقبایی داریم که در آن حیطه، فرش ارزان قیمت تولید می‌کنند؛ اما باید از طریق به رخ کشیدن کیفیت فرش دستباف ایران در دنیا، شرایطی را فراهم کنیم که بازارهای فروش فرش دستباف را برای صادرکنندگان مهیاتر از قبل شود.

دستپاک همچنین در رابطه با بیمه قالیبافان نیز گفت: طی سالهای گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه لازم را برای بحث بیمه در اختیار سازمان تامین اجتماعی نگذاشته و روز به روز تعداد بیمه‌شدگان حوزه فرش دستباف کمتر شده است؛ به همین دلیل با همکاری فراکسیون فرش مجلس، به دنبال این هستیم که بودجه بیمه قالیبافان را ترمیم کنیم.

وی ادامه داد: مذاکرات و نشست‌هایی را با سازمان برنامه و بودجه و معاونت روستایی ریاست جمهوری داشتیم و به دنبال این هستیم که سهم بودجه قالیبافان را با ردیف بودجه مشخصی در سال ۹۸ داشته باشیم و از این طریق، در یک مکانیزم ۳ ساله تمامی کسانی که در حوزه فرش دستباف فعالیت می‌کنند را بیمه تامین اجتماعی مستمر کنیم.

این مقام مسئول در مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: با توجه به حضور دکتر شریعتمداری، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه وی از جمله افرادی بود که در حوزه بیمه تامین اجتماعی قالیبافان را با وزیر وقت رفاه، با جدیت پیگیری می‌کرد، این امیدواری وجود دارد که با حضور وی بعنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مشکل را حل کنیم.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، با توجه به اینکه وفاق و همدلی بین مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه و تشکل های تعاونی، صادراتی و تولیدی وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم از این وفاق و همدلی بین دولت و بخش خصوصی به یک بالندگی و پویایی در حوزه فرش برسیم و تا پایان سال ۹۷ اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: در سایر مناطق آزاد نیز به دنبال این هستیم که در منطقه چابهار و بعد هم انزلی تا پایان آبان‌ماه، تفاهم‌نامه‌ای را برای توسعه هنر- صنعت فرش دستباف کشور به امضا برسانیم که در آن، با برپایی نمایشگاههای دائمی فرش دستباف، در منطقه چابهار با حرکت متفاوت، با توجه به قابلیت‌های این منطقه فرش را معرفی کنیم، ضمن اینکه در منطقه انزلی نیز به دنبال این هستیم که کلیه طرح‌های نوآورانه فرش را با توجه به اینکه دانشگاهها و مراکز رشد متفاوتی در این حوزه مشغول به کار هستند، به لحاظ علمی غنی کنیم.

وی اظهار داشت: در فازهای بعدی امضای تفاهم‌نامه‌ها، با منطقه ارس، ماکو و اروند به دنبال عقد تفاهم‌نامه هستیم تا با توجه به کارکردی که فرش در آن مناطق دارد، برای توسعه اقتصادی و صادراتی فرش دستباف اقدام خواهیم کرد.

دستپاک در ادامه به میزان صادرات فرش دستباف ایران اشاره و خاطرنشان کرد: از فروردین تا پایان مردادماه، وضعیت صادرات فرش دستباف ایران بسیار خوب بوده است، ضمن اینکه در شهریورماه نیز با توجه به اینکه نمایشگاه فرش دستباف برگزار شد، برخی از صادرکنندگان و خریداران به ایران آمدند، اما از مهرماه وضعیت خیلی مناسب نیست و به دلیل پیمان‌سپاری ارزی و مدت زمان تعیین شده برای بازگشت ارز و نیز مشکلات ناشی از نوسان ارز و مواد اولیه صادرات کاهش یافته است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز قالیبافان نیز گفت: ما به دنبال این هستیم طی تفاهم نامه‌ای که با سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) منعقد می‌کنیم، صنایع مربوط به تولیدات مواد اولیه را به روز کنیم؛ به نحوی که در بحث نوغان‌داری و کرم ابریشم در منطقه گیلان و خراسان شمالی طرح هایی را تعریف کرده ایم؛ ضمن اینکه استانهای مختلف نیز اعلام آمادگی برای همکاری کرده‌اند تا احیای نوغانداری را داشته و در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

دستپاک ادامه داد: در بحث واردات مواد اولیه در حوزه ابریشم نیز ،با توجه به اینکه نرخ واردات مواد اولیه سه برابر شده است، به دنبال این هستیم که با همکاری گمرک مشکل مواد اولیه و واردات نیز در گروه کالایی دارای اولویت بیایند که ارز دولتی استفاده کنند.

وی در خصوص فرش های مرجوعی نیز گفت: فرش های مرجوعی را نیز پیگیری می کنیم تا مساله حل و فصل شود؛ به خصوص با توجه به اینکه دولت توجیه است و بخش خصوصی نیز این مورد را پیگیری می‌کند.