۷۴۹ متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس سعید محمودی، گفت: در شش ماهه اخیر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان فارس۷۴۹ متخلف را دستگیر کردند واین در حالیست که که در شش ماهه مشابه در سال گذشته نیروهای یگان۲۱۵قبضه اسلحه و ۳۸۸متخلف را دستگیر کرده بودند.

وی افزود: با تلاش و کوشش فراوانی که توسط یگان حفاظت محیط زیست این استان به منظور ارتقای نظارت بر حوزه شکارو صید انجام شده در شش ماهه اول سال جاری ۷۴۹۰ مورد ادوات شکار شامل: فشنگ، قطار، دوربین ،بی سیم ،اره برقی قایق ، دام پرنده گیری، تور ماهیگیری و... کشف و ضبط شده و شاهد کاهش فرصت شکار برای شکارچیان در مناطق هستیم .

محمودی گفت: افزایش کشفیات به دلیل افزایش اکیپ های نظارتی یگان حفاظت اجرایی محیط زیست در کلیه مناطق تحت نظارت محیط زیست استان فارس است و هوشیاری و تلاش مضاعف محیط بانان نقطه قوت این برنامه ها و تضمین موفقیت آن است.

وی از کاهش آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود:در شش ماهه اول امسال ۱۲مورد آتش سوزی گزارش شد که با سرعت عمل محیط بانان در مناطق سریعا مهار شدند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل ۸۹درصد شاهد کاهش آتش سوزیها در مناطق بودایم. وی این روند را حاصل افزایش گشت و کنترل های میدانی و مستمر و دقت عمل و آمادگی گروههای بحران در مناطق حفاظت شده استان فارس ذکر کرد.

محمودی بیان داشت: با تدابیر اتخاذ شده به منظور کنترل هرچه بهتر و سریعتر در مناطق، تجهیزات مناسبی در اختیار محیط بانان قرار گرفته است و با ایجاد سپر حفاظتی مستحکم تر عرصه های محیط زیست بیش از پیش بر متخلفان تنگ شده است،امروز دیگر زمان جولان شکارچیان در مناطق حفاظت شده به پایان رسیده است.