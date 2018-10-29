اجلاس جهانی گردشگری فرصت شکوفایی پتانسیل های همدان رافراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: میزبانی چهلمین اجلاس جهانی جهانگردی فرصتی است که به راحتی بدست نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه در این رویداد فرصت استثنایی برای ایران ایجاد شده است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود، اظهار داشت: این فرصت طلایی باید به دست همدان شکوفا شود.

شاهرخی بابیان اینکه باید با همه توان کار را با کیفیت بسیار مناسبی انجام داد، گفت: با تبلیغات و اطلاع رسانی اتفاق های بسیار خوبی برای شهر همدان و ایران رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان برگزاری مناسب این اجلاس را آبروی کشور و استان همدان دانست و گفت: باید حساسیت ها را برانگیزیم چراکه منافع ملی حکم می کند توجهات برون مرزی را جلب کنیم.

شاهرخی گفت: ایران دارای امنیت قابل توجهی است و آخرین بررسی ها نیز بیانگر ان است که استان همدان از امن ترین شهرهای کشور است و تدابیر امنیتی برای میهمان خارجی و داخلی فراهم شده است.

وی گفت: امیدواریم از امتحانی که در معرض آن هستیم سربلند خارج شویم زیرا اثرات این اجلاس جاودانه خواهد بود.

وی بابیان اینکه رشد استان همدان به این رویدادها بستگی خواهد داشت، گفت: رویداد همدان ۲۰۱۸ پس از اتمام میزبانی همدان از کنفرانس بین‌المللی «همدان ۲۰۱۸» که با محوریت پایتختی گردشگری آسیا در همدان رقم خورد با میزبانی همدان از اجلاس جهانی گردشگری تکامل خواهد یافت