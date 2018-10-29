به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به استانبول برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان اظهار داشت: ما مدتی است همکاری سه جانبه ای با ترکیه و آذربایجان داریم و اینبار ششمین جلسه را برگزار خواهیم کرد. هدف این جلسه گسترش همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و هم فکری بین سه کشور است و فردا با وزرای خارجه در اجلاس سه جانبه شرکت می کنیم.
وی افزود: از این فرصت برای گفتگو دوجانبه با مسئولین ترکیه در خصوص مسائل مورد نظر دو کشور و مسائل منطقه نیز استفاده خواهیم کرد.
ظریف در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول، ادامه داد: آنچه که مهم بوده این است که دولت ترکیه توانسته با درایت، بی طرفی و دقت موضوع را پیگیری کند و ابعاد مختلف این قتل فجیع را بررسی کند و امیدواریم در این بررسی به نتیجه قطعی در مورد مسئولین این جنایت فجیع برسد. متاسفانه در منطقه ما روشها و انتخابهای غلط آنچنان فراگیر شده که برخی مانند رژیم صهیونیستی و رژیم کنونی در عربستان سعودی اعتراف میکنند هر جنایتی را میتوانند بدون نگرانی از عواقب آن انجام دهند.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ۷۰ سال است رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین جنایت میکند و به خاطر حمایت گسترده آمریکا از عواقب این جنایات تا حد زیادی مصونیت داشته است. سعودیها از ابتدا از صدام و بعد از طالبان از داعش حمایت کردند و الان هم در یک جنگ خانمانسوز در یمن اقدام به کشتار مردم میکنند و متاسفانه هیچ برخورد جدی بینالمللی نشده است.
ظریف تاکید کرد: این روش برخورد که منافع کوتاه مدت فردی را بر امنیت منطقهای و حقوق انسانها را بر جلوگیری از جنایات جنگی ترجیح میدهد باعث شده که منطقه ما در دهههای گذشته روی آرامش نبیند.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون درپیش بودن ۱۳ آبان روز اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران با بیان اینکه تجربه نشان داده است تحریمها آثارش بیشتر روانی است تا عملی، عنوان کرد: آثار روانی تحریم های آمریکا از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شد و حتی قبل از آن شروع شد و در طول ۶ ماه گذشته آثارش را مشاهده کردیم. بعید میدانیم روز ۱۳ آبان که این تحریمها در مرحله دوم عملیاتی میشود، اتفاق جدیدی بیفتد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین چند روزه عملیاتی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ممکن است تا زمانی که بشود از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری زمان ببرد، به خاطر فشارهای آمریکا و کارشکنیهایی که آمریکاییها در تمامی مراحل این کار داشتند، برخی اقدامات زمان بیشتری برده است.
ظریف گفت: امیدواریم با این سازوکارها و با توجه به این واقعیت که آمریکاییها امروز در جامعه بینالمللی منزوی هستند و هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقهای حمایت نمیکند.
وی در پایان تاکید کرد: امکان اینکه آمریکا بتواند به اهداف اقتصادی خود برسد، بسیار کم است و اینکه به اهداف سیاسیاش برسد، حتما وجود نخواهد داشت.
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