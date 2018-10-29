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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

بیمه سلامت زمان بیشتری را به پوشش بیماران روان پزشکی اختصاص دهد

بیمه سلامت زمان بیشتری را به پوشش بیماران روان پزشکی اختصاص دهد

شیراز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بیمه سلامت باید حمایت بیشتری از بیماران روان پزشکی داشته باشند نه اینکه تنها 4 ماه آنها را تحت پوشش بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر علی بهادر  ظهر دوشنبه در نشست خبری سلامت روان گفت: در هرجامعه ایی تولید ناخالص ملی، درآمد های کشور ارتباط مستقیم با بیماری های روانی دارد و هرچه جامعه با نشاط تر باشد و افراد بیشتر مورد حمایتهای اجتماعی قرار بگیرد و امنیت بیشتری داشته باشند،بیماری های روانی در آن جامعه کمتر است.

وی با اشاره به اینکه بیماران روان پزشکی فقط تا چهار ماه تحت پوشش بیمه سلامت هستند افزود: نیاز است که  سازمان های حمایتی از جمله بهزیستی این بیماران را تحت پوشش خود داشته باشد تا از مراکز درمانی برای ارائه خدمت و درمان بیماران حاد استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در هر مرکز بهداشتی یک کارشناس سلامت روان وجود دارد که بیماران را شناسایی و برای برطرف کردن مشکلات آنها تلاش می کند.

بهادر با اشاره به اینکه در همه جای دنیا هزینه زیادی برای شناسایی و ثبت بیماران روانی می شود اظهار داشت: :بیماری های روانی یک طیف گسترده ای را در بر میگیرد و از یک افسردگی چند ساعته تا بیماری ناعلاج مزمن روانی را در بر می گیرد.

وی  افزود: سلامت جامع شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است و انسان به عنوان یک موجود اجتماعی باید همه جنبه های سلامت را داشته باشد.

کد مطلب 4444856

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