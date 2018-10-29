رانندگی با خستگی ممنوع/ در محوطه قرنطینه ها تجمع نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر نجفی امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: زوار از تجمع در محوطه قرنطینه خودداری کرده و سریعا خود را به گیت های پیش بینی شده، رسانده و با ثبت مشخصات از مرز وارد کشور شوند.
مشروح این گفتگو را بشنوید.
جانشین معاونت اجتماعی ناجا تاکید کرد: رانندگان به هیچ عنوان بدون استراحت و با خستگی اقدام به رانندگی نکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر نجفی امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: زوار از تجمع در محوطه قرنطینه خودداری کرده و سریعا خود را به گیت های پیش بینی شده، رسانده و با ثبت مشخصات از مرز وارد کشور شوند.
مشروح این گفتگو را بشنوید.
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