رانندگی با خستگی ممنوع/ در محوطه قرنطینه ها تجمع نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر نجفی امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: زوار از تجمع در محوطه قرنطینه خودداری کرده و سریعا خود را به گیت های پیش بینی شده، رسانده و با ثبت مشخصات از مرز وارد کشور شوند.

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