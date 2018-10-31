نمایش «حدیث عشق» در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا می شود

رمضان یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عباس محمدی نویسندگی و کارگردانی و محمد نقابی دستیاری کارگردانی نمایش «حدیث عشق» را به عهده داشته اند.

وی ضمن یادآوری اینکه نمایش «حدیث عشق» از سوم آبان ماه در گرگان اجرا می شود، افزود: این نمایش به مدت ۱۰ شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

یازرلو از اجرای تعزیه میدانی «عشق و تردید» در کمپ گردشگری روستای گز شرقی خبر داد و گفت: این نمایش کاری از گروه هنری محراب و به نویسندگی و کارگردانی مهدی کردی است که حدود ۶۰ نفر از هنرمندان استانمان در آن به ایفای نقش می پردازند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به برگزاری دوازدهمین سوگواره ادبی، هنری «لب عطشان حسین» در گرگان اشاره کرد و گفت: آئین اختتامیه این همایش عاشورایی دهم آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی ایستگاه نقاشی، عکس، فیلم و آواهای عاشورایی و ادبیات عاشورایی را از بخش های مختلف دوازدهمین سوگواره ادبی، هنری «لب عطشان حسین» برشمرد و افزود: این برنامه با مشارکت موسسه فرهنگی، هنری آوای کیمیای گلستان و موسسه نامی هنر جوان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار می شود.