شهرداری یا خانه سالمندان؟!

مجله مهر: شهرداری تهران بعد از گذشت یک سال و نیم از آغاز دوره جدیدش همچنان به ثبات نرسیده است. اولین شهردار انتخابی اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران محمد علی نجفی بود. مدیری با ۶۷ سال سن که دوران ریاستتش بیشتر از ۶ ماه نکشید و دست آخر در اسفند سال گذشته استعفا داد. او طی دوران فعالیتش در این منصب با حواشی زیادی رو به رو بود. عده ای علت ناکامی نجفی در شهرداری تهران را به سن بالا و برخی آن را به بیماری او نسبت دادند تا جایی که حتی در آن مدت زمزمه هایی مبنی بر این شنیده می‌شد که شهردار تهران به علت بیماری کمتر در تهران حضور وبیشتر در جزیره کیش سکونت دارد.

انتخاب دوم شورای شهر تهران محمد علی افشانی بود. شهرداری در آستانه ۶۰ سالگی که اردیبهشت امسال توانست از رقیب خود سمیع الله حسینی مکارم پیشی و تصدی شهرداری تهران را بر عهده بگیرد.اما سه ماه نگذشت که در مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شد. قانونی که بعد از تصویب مشخص شد که شامل حال شهردار وقت تهران هم می شود؛ برای همین معاون قوانین مجلس طی یک نامه ای اعلام کرد انتخاب افراد بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار ممنوع است و به دنبال این موضوع شهردار فعلی تهران نیز باید استعفا دهد.

حالا بعد از همه این کشمکش‌ها امروز لیست۳۰ نفره گزینه‌های شهرداری تهران معرفی شد. اما نکته قابل تامل اینجاست که از بین این جمع ۳۰ نفره حدود ۲۰ نفر آنها به طور مشخص رده سنی بین ۵۰ تا ۶۰ سال دارند. این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به سهم ۵۰ درصدی جوانان در جمعیت کشور همچنان جای خالی حدود یک چهارم آنها در ظرفیت های مدیریتی به شدت دیده می‌شود. حتی در این مدت همیشه توصیه های مهم مقام معظم رهبری نیز درباره تصمیم گیری های مدیریتی بر انتخاب و استفاده از جوانان تاکید داشته است. حالا با همه این‌ها چیزی که در لیست گزینه های پیشنهادی برای شهردار آینده تهران مطرح است بی توجهی شورای شهر به اتفاقی است که در انتخاب دو شهردار قبلی هم تکرار شد، اینکه مسئولیت شهرداری یک کلانشهر انقدر سنگین هست که توان جسمی و تمرکز ۲۴ ساعته را می‌طلبد ولی در حال حاضر چیز نزدیک به ۷۰ درصد این لیست پیشنهادی شامل گزینه‌هایی است که سنی نزدیک و حتی بالاتر از دو شهردار قبلی دارند و انگار شورای شهر همچنان مایل است که روی اشتباه دو دوره قبلش پا فشاری کند.