فرهنگ عاشورایی خلاء احزاب را در جامعه ایرانی پر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ عاشوراییان فجر آفرین بسیج ، با اشاره به شرایط شکل گیری انقلاب اسلامی گفت : وجود شرایطی که ا نقلاب در آن شکل گرفت می تواند برای بهره گیری برای آینده انقلاب نیز مفید و موثر باشد.

صفار هرندی با اشاره به طرح برخی مطالب که وی آنها را در جهت "منحرف کردن مسیر انقلاب" توصیف کرد ، گفت: عده ای ظاهرا ازسرخیرخواهی یا به قصد منحرف کردن مسیر انقلاب، آدرس های غلطی برای حفظ کشور و انسجام ملی می دهند و آدرس هایی می دهند که مورد پسند اقمار است.

وی افزود: اگر ما بخواهیم انقلاب پا برجا بماند، باید به همان نسخه ای عمل کنیم که بنیانگذار فقید انقلاب، انقلاب را با آن هدایت و به پیروزی رساند.

صفار هرندی در ادامه سخنان خود با تحلیل رفتار سیاسی رژیم شاه در اواخر دوران حکومت ، گفت: رژیم شاه به دلیل فشارهایی که روی خودش احساس می کرد نمایشی مبنی بر باز کردن فضای سیاسی جامعه نشان داد، چون فکر می کرد فضای اختناق به انفجار منتهی بشود، بنابراین روزنه هایی را باز کرد.

تحزب به عنوان یک وسیله برای سازمان دادن نیروهای اجتماعی برای کار مبارزاتی یک امر مقبول و پسندیده است اما با تاسف باید گفت در کشور ما تحزب تجربه موفقی نداشته و نمونه موفق آن درایران حزب توده بود که ما شاهد افول و سرشکستگی این حزب در مقاطع مختلف تاریخ بودیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: در حقیقت شاه می خواست مسیر مبارزه با رژیم را خود تعیین کند، بسیاری از احزاب این نقش را در نظام ها بازی می کند، رژیم شاه هم در این دوران به احزابی که قبلا منتقد بودند، میدان داد، این احزاب گرایش های مختلفی از قبیل سوسیالیستی، کمونیستی، ملی گرایانه، غرب گرایانه داشتند . وی گفت: تنها موردی که برای شاه و حل حساسیت و فضای برای آنها باز نشد ، گرایش های اسلامی و مذهبی بود،



مثلا کانون‌های مذهبی مشهور مثل حسینیه ارشاد که بسته شده بود، هیچ تلاشی برای گشودن آنها صورت نگرفت، علمای تاثیرگذار هم یا زندانی بودند، یا در تبعید بودند جلوی فعالیت مساجد فعال هم گرفته شده بود.

صفار هرندی تصریح کرد: از فعالیتهای که ساواک و دستاندرکاران هدایت رژیم که اغلب آنها توسط آمریکا و اسرائیل هدایت می شدند روش جریان سازی از میان نیروهایی بود که نام و نشان داشتند ، مثلا یک روزنامه نگار یا اهل قلم را در همان شرایط باز سیاسی دستگیر می کردند تا نگاه ها را به او متوجه کنند یا مثلا در درب خانه فعالان سیاسی نارنجک صوتی منفجر می کردند و به این ترتیب سعی می کردند به مردم نشانه بدهند.تا اسم آنها بر سر زبان ها بیافتد.

وی افزود: یکی از این سازمانها که رژیم سعی می کرد اسم آنها بر سر زبان ها بیفتد جبهه ملی بود .تقریبا هیچ نامی از جبهه ملی در صحنه های واقعی جامعه نبود ولی جبهه ملی را به شدت در روزنامه های آن دوران مطرح می کردند.

سردبیر سابق روزنامه کیهان اظهار داشت: ما در کیهان به اسنادی برخوردیم که به روزنامه های دستور داده شده بود که برای انحراف جریان مبارزه سران جبهه ملی را مطرح کنند حتی سفیر آمریکا در ملاقاتی با رئیس وقت روزنامه کیهان یعنی سناتور مصباح زاده قراری می گذارند که برای جریان انقلاب رهبر سازی کنند و به جای امام جبهه ملی را مطرح کنند.

صفار هرندی با اشاره به خصوصیات مذهبی انقلاب و نقش ویژه روحانیت در پیروزی انقلاب گفت: در عالم واقع اصلی ترین جریان مبارزه مردم بودند که پاتوق آنان نیز در مساجد بود . ما تا نیمه دوم سال 56 حرکت علنی و خیابانی در مبارزات نداشتیم بعد از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی بود که مردم با برگزاری مجالس ختم برای ایشان جرقه انقلاب را زدند.

وی گفت: در حقیقت آتش زیر خاکستر انقلاب در مساجد بود و مردم در مساجد که کانون الهام بخش مردم بود می دیدند که آن لجنزاری که یزید در آن غوطه ور بود و روحانیت در منابر به آن اشاره می کرد خود به خود متوجه کثافتی که رژیم شاه را در بر گرفته بود می شدند.

در ایام انقلاب، هیچ خبری از احزاب نبود و حتی بعضی از سازمانهای چریکی هم کاملا متوقف شده بودند ، سال 56 سال پایان این فعالیت ها بود و یک فضای سوت و کور بر آنها حاکم بود

صفار هرندی چاپ مقاله اهانت آمیز در روزنامه اطلاعات را تلاش رژیم شاه برای پاسخ به این جوشش مردم توصیف کرد و گفت: نوشته ملهوس آن عنصر خبیث ساواک در روزنامه اطلاعات منجر به قیام 19 دی مردم قم شد و خونی که در این قیام به زمین ریخت تا موقع پیروزی انقلاب متوقف نشد آنها فکر می کردند که اگر محور مبارزه را یعنی امام را با توهین و تمسخر از میدان به در کنند مردم هم دست از مبارزه بر می دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط این دوره خاص اظهار داشت: در این دوره هیچ خبری از احزاب نبود و حتی بعضی از سازمانهای چریکی هم کاملا متوقف شده بودند و سال 56 سال پایان این فعالیتها بود و یک فضای سوت و کور بر آنها حاکم بود .

وی خاطرنشان کرد: تحزب به عنوان یک وسیله برای سازمان دادن نیروهای اجتماعی برای کار مبارزاتی یک امر مقبول و پسندیده است و تجربه های موفقی هم در دنیا داشته است اما با تاسف باید گفت: در کشور ما تحزب تجربه موفقی نداشته است و نمونه موفقیت ترین حزب در ایران حزب توده بود که ما شاهد افول و سرشکستگی این حزب در مقاطع مختلف تاریخ بودیم و آنها می خواستند مملکت را در کام شوروی قرار دهند ولی با پیروزی انقلاب طومارشان بسته شد و امروز دیگر هیچ کس نام حزب توده را بر زبان جاری نمی کند.

وی ابراز امیدواری کرد که احزاب با شناخت درست از جامعه ایرانی نسبتی با مردم برقرار کند.

صفار هرندی گفت: امام وقتی فراخوان می داد، میلیون ها آدم به صحنه می آمدند ما دلمان می خواهد احزاب تراز انقلاب اسلامی هم این خاصیت را داشته باشند و مردم را به صحنه بکشانند یکی از سران احزاب در سالهای اخیر گفته بود اگر ما فراخوان بدهیم بیشتر از 5 هزار نفر را نمی توانیم جمع کنیم اما اگر یک مداح فراخوان بدهد بیش از 30 هزار نفر را می تواند جمع کند.

به گزارش مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر این نکته که فرهنگ عاشورایی ملت ایران توانسته است نواقص احزاب را در جامعه پر کند ، اظهار داشت : تاریخی ترین جریان جامعه ما همین جریان عاشورایی است که در مشروطه هم رد پای آن را می توان دید حتی در فیلم ستارخان که قبل از انقلاب ساخته شد، صحنه ای بود که نشان می دهد ستارخان یاران خود را از میان زنجیرزنان هیات انتخاب می کند .

وی شعار"حزب فقط حزب الله،رهبرفقط روح الله "را یکی ازشعارهایی توصیف کردکه مردم درجریان راهپیمایی های سراسری عید فطر سال 57 در برابر تلاش برخی از گروهها و احزاب برای منحرف کردن جریان مبارزه سر می دادند.

وزیر ارشاد گفت: احزاب هر اسمی روی خود بگذارند، از قبیل حزب ، گروه ، سازمان ، جبهه و ..، در صورتی که فقط با عاشورا و اعتقادات مردم هماهنگ باشند، مورد استقبال جامعه قرار می گیرند.

صفار هرندی تصریح کرد: خاستگاه انقلاب اسلامی عاشورا است و کسانی که می گفتند امام به موزه های تاریخ پیوسته است خودشان به موزه ها پیوستند و از یاد مردم رفتند.