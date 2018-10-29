به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره دوبله و تولیدات رادیویی «گریش‌بانگ» در سه بخش رادیوی ضبط‌شده (پادکست)، دوبله و گویندگی برگزار خواهد شد.

بر این اساس، در بخش پادکست، یکی از برنامه‌های صبحگاهی، شبانگاهی، موضوع آزاد (یک موضوع اجتماعیِ روز) مورد نظر است که زمان پادکست باید بین ۳ تا ۷ دقیقه باشد؛ در مورد زبان پادکست، انتخاب بین زبان فارسی و زبان محلی(اچمی) آزاد است.

همچنین، تعدد نفرات دخیل در تهیه پادکست(از یک تا چند نفر) در داوری تاثیری ندارد، زیرا دبیرخانه‌ جشنواره، فرستنده‌ی اثر را به عنوان نماینده گروه می‌شناسد.

شرکت در بخش دوبله به دو شیوه امکان‌پذیر است که شیوه یک، انتخابی: در این شیوه، شرکت‌کننده (شرکت‌کنندگان) یکی از ۱۰ قطعه‌فیلمی که در انواع انیمیشن، فیلم و مستند از طرف دبیرخانه جشنواره در سایت بارگذاری شده را انتخاب و دوبله می‌کنند. ارسال فایل صوتی دوبله برای دبیرخانه کفایت می‌کند.

همچنین در شیوه آزاد، شرکت‌کننده(شرکت‌کنندگان) بخشی از یک فیلم، انیمیشن یا مستند را به مدت حداکثر دو دقیقه انتخاب می‌کنند و بعد از دوبله کردن آن، فایل صوتی و تصویری را برای دبیرخانه ارسال می‌کنند.

داوری بخش دوبله دومرحله‌ای است؛ در مرحله اول، هیئت گزینش جشنواره آثاری را که به دبیرخانه می‌رسند انتخاب می‌کنند.

آثار راه‌یافته به جشنواره، در مرحله دوم باید به صورت زنده در روز جشنواره و در مقابل هیات داوران اجرا و داوری شود.

در بخش گویندگی نخستین جشنواره دوبله و تولیدات رادیویی «گریش‌بانگ» شرکت‌کنندگان می‌بایست یکی از متون پیوست‌شده از طرف جشنواره را انتخاب و اجرا کنند؛ این متون در زیرشاخه‌های خبر، داستان‌خوانی، قصه‌گویی، شعرخوانی و دکلمه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

زمان ارسال آثار به دبیرخانه نخستین جشنواره دوبله و تولیدات رادیویی «گریش‌بانگ» تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ عنوان شده که معرفی آثار راه‌یافته ۲۵ دی‌ماه امسال خواهد بود و آیین اهدا جوایز جشنواره ۴ و ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ است.

جوایز برگزیدگان جشنواره در هر بخش (پادکست، دوبله، گویندگی) سه برنده اعلام می‌شودکه نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، جایزه نقدی، نفر دوم: دیپلم افتخار، جایزه نقدی و نفر سوم: دیپلم افتخار، جایزه نقدی دریافت می کنند.