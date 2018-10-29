نخبه مهارتی ایران مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رضا باجولوند گفت: مسابقات اوراسیا (High-Tech۲۰۱۸) از دوم تا ششم آبان ماه سال جاری در شهر یکاترینبورگ کشور روسیه با حضور ۴۷۳ رقابت کننده و ۵۴۰ کارشناس از کشورهای ایران، روسیه، بلاروس، برزیل، سوئیس، انگلستان، هند، قزاقستان، مغولستان و عربستان در ۲۲ رشته برگزار شد.

وی افزود: رضا رزوان، مدال آور طلای چهاردهمین مسابقات ملی مهارت در رشته تأسیسات الکتریکی به همراه فاروق محمد امینی از کارشناسان مجرب این رشته با حمایت شرکت مهندسی خانه هوشمند آترینا در این مسابقات شرکت کرد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت این سازمان گفت: رضا رزوان در رقابت با ۱۸ شرکت کننده طی مدت ۳ روز (۱۸ ساعت) موفق به کسب مدال نقره و رتبه دوم رشته تاسیسات الکتریکی در مسابقات آزاد مهارت (اوراسیا) شد.

وی ضمن تبریک این موفقیت به رضا رزوان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، درخشش این نخبه مهارتی را نشان از تاثیر مهارت آموزی در معرفی سطح مهارت نیروی کار ماهر کشور در عرصه های ملی و بین المللی دانست.