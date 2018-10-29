کنگره شهدای راه‌ کربلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، کنگره شهدای راه‌ کربلا از سوی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با حضور شماری از خانواده شهیدان حشدالشعبی و مدافعان حرم و جمعی از رزمندگان ایرانی و عراقی در کربلای معلی برگزار شد.

در این مراسم سعید القائی فرمانده لواء الخدمه الحسینی عراق، با بیان اینکه مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی از پیام‌های قیام حضرت سیدالشهدا (ع) است گفت: آمریکا به فرموده امام خمینی (ره) شیطان بزرگ است و براساس فرهنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) باید مقابل آن ایستاد.

فرهنگ عاشورا نجات‌بخش بشریت است

وی سیره و روش سیدالشهدا (ع) را خط جهاد و شهادت برشمرد و افزود: امروز فرهنگ عاشورا نجات‌بخش بشریت است و ما با همین فرهنگ غنی مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاده و مقاومت می‌کنیم.

فرمانده لواء الخدمه الحسینی عراق ادامه داد: همین مقاومت و ایستادگی‌های جبهه مقاومت در کشورهای منطقه از جنله عراق و سوریه و لبنان سبب شده که آمریکا در موضع ضعف قرار بگیرد و قدرتش را از دست بدهد.

القائی عنوان کرد: آنچه امروز در یمن، بحرین و فلسطین شاهد آن هستیم و اینکه کشورهایی همچون عربستان از این جنایات پشتیبانی می‌کنند یک حرکت عادی نیست، بلکه زمینه‌ساز برای ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) است.

در ادامه این کنگره حسین اسدی از رزمندگان جبهه مقاومت به بیان خاطرات خود از دوران مبارزه با داعش پرداخت.

در پایان این کنگره از خانواده شهیدان جبهه مقاومت در کشور عراق با اهدای هدایای تجلیل شد.