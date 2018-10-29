به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری در مطلبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، با اشاره به نامه آیت الله محمد یزدی دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید تاکید کرد: آنچه آیت الله یزدی در نامه سرگشاده خود مطرح کردند با نیتی خالصانه و بدنبال حفظ جایگاه مرجعیت و حراست آن از دستبرد فتنه‌گران و سوء استفاده منافقان بوده است.

حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی در متن منتشرشده در اینستاگرام خود آورده است:

بسمه تعالی

در تابستان گذشته توفیق زیارت حضرت آیة الله العظمی شبیری زنجانی را در مشهد پیدا کردم که آراسته به لباس علم و اخلاق و نمونه برجسته ای از عالمان ربانی است که حجت بر دوست و دشمن به شمار میروند و مایه فخر و مباهات حوزه ها هستند. حضرت آیة الله یزدی نیز از علمای مجاهد و انقلابی بشمار میروند که عمر خود را خالصانه صرف خدمت به اسلام و انقلاب کرده اند و آنچه در نامه سرگشاده خود مطرح نمودند نیز با نیتی خالصانه و بدنبال حفظ جایگاه مرجعیت و حراست آن از دستبرد فتنه گران و سوء استفاده منافقان بوده است.

صرف نظر از لحن نامه و اینکه آیا بهتر بود بصورت خصوصی فرستاده شود و یا بصورت سرگشاده، آنچه مهم است این است که تذکر بزرگی به بزرگ دیگر از سنتهای ارزشمند حوزوی بوده و هست و نباید مورد سوء استفاده دشمنان حوزه و روحانیت و نیز طرفداران جریانات خاص قرار بگیرد.

نکته جالب توجه آن است که کسانی که هیچ اعتقادی به حوزه ومرجعیت و روحانیت نداشته و ندارند؛ در این ماجرا دلسوز مرجعیت و جایگاه آن شده اند. کسانی که خود با ارائه گزارشات دروغین درباره بودجه حوزه ها به تخریب حوزه ومراجع پرداختند، اکنون دلسوز مرجعیت گردیده اند.

کسانی که در قبال توهین به خدا و پیامبر(ص) و امام زمان(عج) از سوی همفکرانشان نه تنها هیچ عکس العملی نشان ندادند؛ بلکه در برخی موارد خود از توهین کنندگان بودند برای مقام مرجعیت یقه چاک میکنند.

مژدگانی که گربه تائب شد

زاهد و عابد و مسلمانا

از آنان تعجبی نیست. تعجب از کسانی است که با ابزار توهین به بزرگان بدنبال دفاع از حرمت دیگر بزرگان هستند. غافل از اینکه این روشها، همانند قضایای خودشکن است که نتیجه ای جز رسوایی استدلال کننده به آن را همراه ندارد.

به نظر میرسد وظیفه ما طلاب، حمایت از همه بزرگان حوزه و جلوگیری از تخریب آنان توسط دیگران است. چه آن دیگران حوزوی باشند و چه غیر حوزوی. از یادمان نرود در شرایطی که کوس رسوایی جریان غربگرا به صدا در آمده است و مشکلات عدیده اقتصادی که نتیجه اعتماد بر دشمنان است، تبدیل به سند رسوایی این جریان گردیده است؛ پرداختن به چنین مباحثی، که فرصت تنفس مجدد به آنان را میدهد به شدت مورد علاقه این جریان است.

مراقب باشیم که در زمین منافقان بازی نکنیم.