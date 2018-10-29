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۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان:

۸۸۰۰ زائر اربعین توسط اتوبوس به مرزهای کشور منتقل شدند

۸۸۰۰ زائر اربعین توسط اتوبوس به مرزهای کشور منتقل شدند

سمنان- مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بیان اینکه ۸ هزار و ۸۰۰ زائر اربعین با اتوبوس های عمومی به مزر منتقل شدند، گفت: این کار به وسیله ۲۱۶ دستگاه اتوبوس انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیای بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲۱۶ دستگاه اتوبوس از مبداء شهرستان های استان 8 هزار و۸۰۰ زائر هم استانی را به مرزهای سه گانه انتقال دادند، گفت: یکی از رسالت های کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان سمنان تامین وسیله نقلیه زائران اربعین بود که علاوه بر خودروهای شخصی و قطار، اتوبوس ها نیز با کمترین هزینه ممکنه زائران را به مرز انتقال دادند.

وی همچنین از برگزاری دوره توجیهی برای رانندگان اتوبوس و ماشین های عمومی برای اربعین خبر داد و افزود: از  مجموع ۲۱۶ اتوبوس ۱۶۱ دستگاه به مرز مهران، ۵۳ دستگاه اتوبوس به مرز شلمچه و دو دستگاه به مرز چذابه عزیمت کردند که وظیفه انتقال مسافران خوشبختانه با کمترین مشکل صورت گرفت.

مسئول کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان سمنان با بیان اینکه ۳۲ دستگاه انواع کامیون از سوی صنوف حمل و نقل جاده ای کالا به صورت داوطلبانه رسالت جابجایی وسایل و لوازم خادمان و موکب های اربعین را نیز برعهده داشتند، گفت: تعامل رانندگان کامیون و خاور در این زمینه بسیار خوب بوده است.

منصور کیایی درباره بازگشت زائران نیز اظهار داشت: حمل و نقل جاده ای با استفاده از ظرفیت رانندگان و صنوف حمل و نقل جاده ای استان سمنان آماده است تا در کوتاه ترین زمان زائران اربعین را به سمنان و هشت شهرستان این استان بازگرداند.

کد مطلب 4445214

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