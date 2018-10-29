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۷ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

سخنان رئیس جمهور عراق به مناسبت اربعین امام حسین(ع)

سخنان رئیس جمهور عراق به مناسبت اربعین امام حسین(ع)

رئیس جمهور عراق در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی از انقلاب امام حسین(ع) به عنوان انقلاب آزادی و عدالت در برابر استبداد و ظلم نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، برهم صالح رئیس جمهور عراق در سخنانی به مناسبت اربعین امام حسین(ع) ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین سرو و سالار شهیدان به ملت عراق و امت اسلامی و مرجعیت دینی افزود: انقلاب امام حسین(ع) انقلاب آزادی و عدالت در برابر استبداد و ظلم و انقلاب اصلاح و تغییر واقعیت و وطن جویندگان انسانیت، حیات و عدالت اجتماعی است.

رئیس جمهور عراق گفت: در عین اینکه تشکیل دولت در موعد زمان بندی قانون اساسی را به فال نیک می گیریم اما در برابر ما چالشهایی وجود دارد که وحدت صفوف و وحدت کلمه و وحدت رویه برای تحقق اصلاحات را طلب می کند. اصلاح شعار نیست بلکه ایمان و قناعتی است که ما باید در فعل و عمل انجام دهیم.

کد مطلب 4445269

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